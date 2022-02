Falecimentos dos dias 12 e 13 de fevereiro de 2022 em Londrina e região

Lista de falecimentos dos dias 12 e 13 de fevereiro em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 10h15.



WANDERLEY GOMES AGUIRRA - 61 anos - LONDRINA

Falecimento em: 12/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 13/02/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





PEDRO AMADEUS DIAS - 87 anos - LONDRINA

Falecimento em: 13/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: A DEFINIR





KATIA APARECIDA SANTOS ALVES - 45 anos - JAGUAPITÃ

Falecimento em: 12/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





LOURDES DAS GRAÇAS SILVA - 63 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 12/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 13/02/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





ELVIRA PINTO DOS SANTOS - 78 anos - LONDRINA

Falecimento em: 12/02/2022

Início do Velório: 06H00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 13/02/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





LEONEL CHEIRA - 78 anos - LONDRINA

Falecimento em: 12/02/2022

Início do Velório: 06H00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 13/02/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE IBIPORA





HIDEJI ASSO - 81 anos - LONDRINA

Falecimento em: 12/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 13/02/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





ROSALINA DA SILVA ALVES - 72 anos - LONDRINA

Falecimento em: 12/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 13/02/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: DISTRITAL MARAVILHA





LUIZA TOCIE YARO - 82 anos - SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA

Falecimento em: 12/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA





LUZIA CASTRO PEREIRA - 86 anos - PRIMEIRO DE MAIO

Falecimento em: 12/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





DELFINO MARQUES MENDONÇA - 74 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 12/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: CAP CAMBÉ - AV BRASIL, S/ Nº /CENTRO

Data e Horário do Sepultamento: 13/02/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII