Lista de falecimentos dos dias 12 e 13 de fevereiro de 2025 em Londrina e região, divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h desta quinta-feira (13).







ADRIANA AKEMI URATA - 44 anos - URAI/PR

Falecimento em: 13/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: URAI

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: URAI

Situação:

CECILIO FERREIRA VIEIRA - 60 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/02/2025

Data e Horário do Velório: 14/02/2025 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 14/02/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





GERACIR FERREIRA DE ARAUJO - 70 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/02/2025

Data e Horário do Velório: 13/02/2025 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 13/02/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





MARIA LUCIA BEZERRA DE LIMA - 57 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/02/2025

Data e Horário do Velório: 13/02/2025 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 13/02/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: PREPARANDO





OSVALDO ANTONIO - 84 anos - PITANGUEIRAS/PR

Falecimento em: 13/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ANICETO RODRIGUES - 79 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/02/2025

Data e Horário do Velório: 12/02/2025 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PADRE ANCHIETA

Data e Horário do Sepultamento: 13/02/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





ANTONIO LOPES SANCHES - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/02/2025

Data e Horário do Velório: 12/02/2025 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 17/02/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





ANTONIO ORCINI - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 13/02/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação:





APARECIDA FILMANI BRITTO - 83 anos - ALVORADA DO SUL/PR

Falecimento em: 12/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





CATHARINA HIROKO MONMA - 84 anos - ASSAI/PR

Falecimento em: 12/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





CELINA SPINDOLA DUTRA - 99 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IG NOSSA SRA DA LUZ - RUA CAPELA - JD DO SOL

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação:





ELIO GARCIA - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/02/2025

Data e Horário do Velório: 12/02/2025 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 13/02/2025 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





ELIZIA DO CARMO MAINARDES - 57 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 12/02/2025

Data e Horário do Velório: 12/02/2025 - 11:00

Local do Velório: CAPELA DO CEMITERIO MUNICIPAL DE IBIPORA

Data e Horário do Sepultamento: 12/02/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





FABIA BERTOCCO BEATRIZ - 45 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 12/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





FRANCISCA NUNES DOS SANTOS - 90 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/02/2025

Data e Horário do Velório: 12/02/2025 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 12/02/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





HERCULANA DOS SANTOS - 80 anos - BANDEIRANTES/PR

Falecimento em: 12/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MATEUS RUBENS RODRIGUES TEODORO - 29 anos - SIQUEIRA CAMPOS/PR

Falecimento em: 12/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





NOEL FERMINO DA SILVA - 65 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/02/2025

Data e Horário do Velório: 13/02/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PADRE ANCHIETA

Data e Horário do Sepultamento: 13/02/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





SALVIANO COSTA MOREIRA - 83 anos - IBAITI/PR

Falecimento em: 12/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:



