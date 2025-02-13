Pesquisar

Falecimentos dos dias 12 e 13 de fevereiro de 2025 em Londrina e região

Redação Bonde
13 fev 2025 às 08:00

Emerson Dias/ Ncom
Lista de falecimentos dos dias 12 e 13 de fevereiro de 2025 em Londrina e região, divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h desta quinta-feira (13).


ADRIANA AKEMI URATA - 44 anos - URAI/PR 

Falecimento em: 13/02/2025 

Data e Horário do Velório: 

Local do Velório: URAI 

Data e Horário do Sepultamento: 

Local do Sepultamento: URAI

Situação:

CECILIO FERREIRA VIEIRA - 60 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 13/02/2025 

Data e Horário do Velório: 14/02/2025 - 09:00 

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE 

Data e Horário do Sepultamento: 14/02/2025 - 17:00 

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO


GERACIR FERREIRA DE ARAUJO - 70 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 13/02/2025 

Data e Horário do Velório: 13/02/2025 - 10:00 

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE 

Data e Horário do Sepultamento: 13/02/2025 - 17:00 

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO


MARIA LUCIA BEZERRA DE LIMA - 57 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 13/02/2025 

Data e Horário do Velório: 13/02/2025 - 09:00 

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS 

Data e Horário do Sepultamento: 13/02/2025 - 16:00 

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: PREPARANDO


OSVALDO ANTONIO - 84 anos - PITANGUEIRAS/PR 

Falecimento em: 13/02/2025 

Data e Horário do Velório: 

Local do Velório: 

Data e Horário do Sepultamento: 

Local do Sepultamento: 

Situação:


ANICETO RODRIGUES - 79 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 12/02/2025 

Data e Horário do Velório: 12/02/2025 - 06:00 

Local do Velório: CAPELA 2 - PADRE ANCHIETA 

Data e Horário do Sepultamento: 13/02/2025 - 16:00 

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO


ANTONIO LOPES SANCHES - 74 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 12/02/2025 

Data e Horário do Velório: 12/02/2025 - 06:00 

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS 

Data e Horário do Sepultamento: 17/02/2025 - 17:00 

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO


ANTONIO ORCINI - 82 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 12/02/2025 

Data e Horário do Velório: 

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO 

Data e Horário do Sepultamento: 13/02/2025 - 10:00 

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação:


APARECIDA FILMANI BRITTO - 83 anos - ALVORADA DO SUL/PR 

Falecimento em: 12/02/2025 

Data e Horário do Velório: 

Local do Velório: 

Data e Horário do Sepultamento: 

Local do Sepultamento: 

Situação:


CATHARINA HIROKO MONMA - 84 anos - ASSAI/PR 

Falecimento em: 12/02/2025 

Data e Horário do Velório: 

Local do Velório: 

Data e Horário do Sepultamento: 

Local do Sepultamento: 

Situação:


CELINA SPINDOLA DUTRA - 99 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 12/02/2025 

Data e Horário do Velório: 

Local do Velório: IG NOSSA SRA DA LUZ - RUA CAPELA - JD DO SOL 

Data e Horário do Sepultamento: 

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação:


ELIO GARCIA - 73 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 12/02/2025 

Data e Horário do Velório: 12/02/2025 - 20:00 

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS 

Data e Horário do Sepultamento: 13/02/2025 - 09:00 

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO


ELIZIA DO CARMO MAINARDES - 57 anos - IBIPORA/PR 

Falecimento em: 12/02/2025 

Data e Horário do Velório: 12/02/2025 - 11:00 

Local do Velório: CAPELA DO CEMITERIO MUNICIPAL DE IBIPORA 

Data e Horário do Sepultamento: 12/02/2025 - 17:00 

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO


FABIA BERTOCCO BEATRIZ - 45 anos - CAMBE/PR 

Falecimento em: 12/02/2025 

Data e Horário do Velório: 

Local do Velório: OUTRO 

Data e Horário do Sepultamento: 

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:


FRANCISCA NUNES DOS SANTOS - 90 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 12/02/2025 

Data e Horário do Velório: 12/02/2025 - 10:00 

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE 

Data e Horário do Sepultamento: 12/02/2025 - 17:00 

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO


HERCULANA DOS SANTOS - 80 anos - BANDEIRANTES/PR 

Falecimento em: 12/02/2025 

Data e Horário do Velório: 

Local do Velório: 

Data e Horário do Sepultamento: 

Local do Sepultamento: 

Situação:


MATEUS RUBENS RODRIGUES TEODORO - 29 anos - SIQUEIRA CAMPOS/PR 

Falecimento em: 12/02/2025 

Data e Horário do Velório: 

Local do Velório: 

Data e Horário do Sepultamento: 

Local do Sepultamento: 

Situação:


NOEL FERMINO DA SILVA - 65 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 12/02/2025 

Data e Horário do Velório: 13/02/2025 - 08:00 

Local do Velório: CAPELA 1 - PADRE ANCHIETA 

Data e Horário do Sepultamento: 13/02/2025 - 11:00 

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO


SALVIANO COSTA MOREIRA - 83 anos - IBAITI/PR 

Falecimento em: 12/02/2025 

Data e Horário do Velório: 

Local do Velório: OUTRO 

Data e Horário do Sepultamento: 

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:


