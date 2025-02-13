Lista de falecimentos dos dias 12 e 13 de fevereiro de 2025 em Londrina e região, divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h desta quinta-feira (13).
ADRIANA AKEMI URATA - 44 anos - URAI/PR
Falecimento em: 13/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: URAI
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: URAI
Situação:
CECILIO FERREIRA VIEIRA - 60 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 13/02/2025
Data e Horário do Velório: 14/02/2025 - 09:00
Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 14/02/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: PREPARANDO
GERACIR FERREIRA DE ARAUJO - 70 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 13/02/2025
Data e Horário do Velório: 13/02/2025 - 10:00
Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 13/02/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: PREPARANDO
MARIA LUCIA BEZERRA DE LIMA - 57 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 13/02/2025
Data e Horário do Velório: 13/02/2025 - 09:00
Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 13/02/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: JOÃO XXIII
Situação: PREPARANDO
OSVALDO ANTONIO - 84 anos - PITANGUEIRAS/PR
Falecimento em: 13/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
ANICETO RODRIGUES - 79 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 12/02/2025
Data e Horário do Velório: 12/02/2025 - 06:00
Local do Velório: CAPELA 2 - PADRE ANCHIETA
Data e Horário do Sepultamento: 13/02/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: VELANDO
ANTONIO LOPES SANCHES - 74 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 12/02/2025
Data e Horário do Velório: 12/02/2025 - 06:00
Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 17/02/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS
Situação: VELANDO
ANTONIO ORCINI - 82 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 12/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO
Data e Horário do Sepultamento: 13/02/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação:
APARECIDA FILMANI BRITTO - 83 anos - ALVORADA DO SUL/PR
Falecimento em: 12/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
CATHARINA HIROKO MONMA - 84 anos - ASSAI/PR
Falecimento em: 12/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
CELINA SPINDOLA DUTRA - 99 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 12/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: IG NOSSA SRA DA LUZ - RUA CAPELA - JD DO SOL
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: JOÃO XXIII
Situação:
ELIO GARCIA - 73 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 12/02/2025
Data e Horário do Velório: 12/02/2025 - 20:00
Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 13/02/2025 - 09:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
ELIZIA DO CARMO MAINARDES - 57 anos - IBIPORA/PR
Falecimento em: 12/02/2025
Data e Horário do Velório: 12/02/2025 - 11:00
Local do Velório: CAPELA DO CEMITERIO MUNICIPAL DE IBIPORA
Data e Horário do Sepultamento: 12/02/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS
Situação: SEPULTADO
FABIA BERTOCCO BEATRIZ - 45 anos - CAMBE/PR
Falecimento em: 12/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
FRANCISCA NUNES DOS SANTOS - 90 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 12/02/2025
Data e Horário do Velório: 12/02/2025 - 10:00
Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 12/02/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: SEPULTADO
HERCULANA DOS SANTOS - 80 anos - BANDEIRANTES/PR
Falecimento em: 12/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
MATEUS RUBENS RODRIGUES TEODORO - 29 anos - SIQUEIRA CAMPOS/PR
Falecimento em: 12/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
NOEL FERMINO DA SILVA - 65 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 12/02/2025
Data e Horário do Velório: 13/02/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 1 - PADRE ANCHIETA
Data e Horário do Sepultamento: 13/02/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação: VELANDO
SALVIANO COSTA MOREIRA - 83 anos - IBAITI/PR
Falecimento em: 12/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação: