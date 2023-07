Falecimentos dos dias 12 e 13 de julho de 2023 em Londrina e região

Lista de falecimentos dos dias 11 e 12 de julho de 2023 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 8h.







ARMINDA MARIA FRANCISCO - 66 anos - SIQUEIRA CAMPOS/PR

Falecimento em: 13/07/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ZELITA LOPES DE OLIVEIRA - 102 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/07/2023

Data e Horário do Velório: 13/07/2023 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 14/07/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO