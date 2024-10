Falecimentos dos dias 17 e 18 de outubro de 2024 em Londrina e região

Homem em situação de rua é flagrado furtando carro de mulher italiana no centro de Londrina

Um homem em situação de rua foi flagrado por câmeras de segurança arrombando um veículo e furtando uma bolsa que estava dentro do carro de uma mulher italiana, nesta quinta-feira (17), entre as ruas Pará e Souza Naves, no Centro de Londrina.