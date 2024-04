Lista de falecimentos dos dias 14 e 15 de abril de 2024 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 8h desta segunda-feira (15).







ANA REBECA GOMES FEITOZA - 1 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 15/04/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ROLANDIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

ANTONIO VIEIRA SOBRINHO - 76 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 15/04/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARIA JOSE DE CARVALHO - 69 anos - TERRA BOA/PR

Falecimento em: 15/04/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação: