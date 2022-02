Falecimentos dos dias 14 e 15 de fevereiro de 2022 em Londrina e região

Lista de falecimentos dos dias 14 e 15 de fevereiro em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 7h13.



MERCEDES ALVES DA SILVA - 77 anos - LONDRINA

Falecimento em: 15/02/2022

Início do Velório: 09H00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 15/02/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





ANTONIO CARLOS DA SILVA - 53 anos - LONDRINA

Falecimento em: 15/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ALCIDES ROSA DE OLIVEIRA - 67 anos - TAMARANA

Falecimento em: 14/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





EDILSON JOSE DOS SANTOS - 73 anos - LONDRINA

Falecimento em: 14/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 15/02/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





RUTH ZUCA - 69 anos - LONDRINA

Falecimento em: 14/02/2022

Início do Velório: 09H00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 15/02/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





EPAMINONDAS ROSA DE CAMARGO - 84 anos - NOVA FÁTIMA

Falecimento em: 14/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 15/02/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: RUA DEPUTADO LAERCIO CORTE 468 - MORUMBI. CEMITÉRIO MORUMBY





MARIA JULIA DE AZEVEDO - 82 anos - LONDRINA

Falecimento em: 14/02/2022

Início do Velório: 23H00

Local do Velório: RUA LUA 230 - JD. SOL - IG. ASS. DE DEUS

Data e Horário do Sepultamento: 15/02/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





ODAIR CARLOS FUZINATO - 68 anos - LONDRINA

Falecimento em: 14/02/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 15/02/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII





SANDOVAL MAXIMO CAVALCANTI - 86 anos - LONDRINA

Falecimento em: 14/02/2022

Início do Velório: 09H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 15/02/2022 - 13H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





ANTONIO KRULESKI - 89 anos - LONDRINA

Falecimento em: 14/02/2022

Início do Velório: 07H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 15/02/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





JOAO FERREIRA DE MORAIS - 76 anos - TAMARANA

Falecimento em: 14/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: MUNICÍPIO DE TAMARANA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICÍPIO DE TAMARANA





WALDEMAR TRIOSCHI - 88 anos - LONDRINA

Falecimento em: 14/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 15/02/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII





NT DE CARLA BERNARDA DA SILVA - 0 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 14/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





REBECCA GONÇALVES MELLO - 0 anos - LONDRINA

Falecimento em: 14/02/2022

Início do Velório: 16H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 15/02/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





ROSALINA GOBETI CANDIDO - 98 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 14/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: IBIPORÃ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: IBIPORÃ