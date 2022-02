Falecimentos dos dias 15 e 16 de fevereiro de 2022 em Londrina e região

Lista de falecimentos dos dias 15 e 16 de fevereiro em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h07.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





MELITA WENDORFF - 82 anos - LONDRINA

Falecimento em: 16/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA - 85 anos - LONDRINA

Falecimento em: 16/02/2022

Início do Velório: 10H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 16/02/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: DISTRITAL MARAVILHA





MARIA AUGUSTA DIAS - 83 anos - LONDRINA

Falecimento em: 16/02/2022

Início do Velório: 17H00

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 16/02/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





ANA LIVIA PEREIRA DA SILVA - 0 anos - ARARUNA

Falecimento em: 16/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





Continua depois da publicidade

TANIA MARCIA BRANDÃO - 52 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 15/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE CAMBÉ





JOSE PEREIRA DA ROCHA - 88 anos - LONDRINA

Falecimento em: 16/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





JOSE ANTONIO DAS NEVES - 84 anos - ALVORADA DO SUL

Falecimento em: 16/02/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ALICE TAGUTI - 84 anos - LONDRINA

Falecimento em: 15/02/2022

Início do Velório: 11H00

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 16/02/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





ALCIDES GASPAROTO - 89 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 15/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





MOACYR MARAN - 76 anos - LONDRINA

Falecimento em: 16/02/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 16/02/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII





HILZE CONEGLIAN RICCI - 80 anos - SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

Falecimento em: 15/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA





MARIA MARTINS LEMOS - 76 anos - ASSAÍ

Falecimento em: 15/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE ASSAÉ





MARIO RIBEIRO - 73 anos - BANDEIRANTES

Falecimento em: 15/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE BANDEIRANTES





NM - DAIANE CALIENTE DOS SANTOS - 0 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 15/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





VALENTIN PORFIRIO DA SILVA - 87 anos - LONDRINA



Falecimento em: 15/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





NESIA DOMINGUES - 70 anos - LONDRINA

Falecimento em: 15/02/2022

Início do Velório: 11H00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 16/02/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





MARIA APARECIDA DE ARRUDA - 57 anos - CORNÉLIO PROCÓPIO

Falecimento em: 15/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE CORNÉLIO PROCÓPIO





SILAS CAPELO - 81 anos - LONDRINA

Falecimento em: 15/02/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: IG. BATISTA (AV. PARANÁ, 76)

Data e Horário do Sepultamento: 16/02/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





CLIZEIDE APARECIDA BERTHO - 74 anos - LONDRINA

Falecimento em: 15/02/2022

Início do Velório: 20H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 16/02/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: CEMITERIO MUN. DE CENTENÁRIO DO SUL





CECILIO RODRIGUES - 80 anos - LONDRINA

Falecimento em: 15/02/2022

Início do Velório: 06H00

Local do Velório: CAPELA 1 DO PARQUE OURO VERDE

Data e Horário do Sepultamento: 16/02/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS