Lista de falecimentos dos dias 15 e 16 de junho de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) atualizada às 16h13.



JOAO ERANI COUTO - 64 anos - LONDRINA

Falecimento em: 15/06/2022

Data e Horário do Velório: 17/06/2022 - 10H00

Local do Velório: DIRETO

Data e Horário do Sepultamento: 17/06/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS





DOROTHY DE OLIVEIRA LEME LUZ - 87 anos - LONDRINA

Falecimento em: 16/06/2022

Data e Horário do Velório: 16/06/2022 - 17H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 17/06/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





BRUNO OLIVEIRA DE NOVAIS - 26 anos - LONDRINA

Falecimento em: 15/06/2022

Data e Horário do Velório: 16/06/2022 - 20H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 17/06/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





VICTORIO ESCREMIN - 91 anos - LONDRIN

Falecimento em: 16/06/2022

Data e Horário do Velório: 17/06/2022 - 06H00

Local do Velório: IGREJA RAINHA DOS APÓSTOLOS- AV TIRADENTES 53

Data e Horário do Sepultamento: 17/06/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

VITORINO DIAS DE CAMARGO - 72 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 16/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CAMBÉ





ENIL RODRIGUES DE OLIVEIRA - 92 anos - TELÊMACO BORBA

Falecimento em: 16/06/2022

Data e Horário do Velório: 16/06/2022 - 14H00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO LERROVILLE

Data e Horário do Sepultamento: 17/06/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: DISTRITAL LERROVILLE





SUELI SANTANA DE SOUZA - 56 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 16/06/2022

Data e Horário do Velório: 16/06/2022 - 15H00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 17/06/2022 - 090H0

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





DALVA ALVES DE SOUSA - 86 anos - LONDRINA

Falecimento em: 16/06/2022

Data e Horário do Velório: 16/06/2022 - 18H00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 17/06/2022 - 09H00





DAVI GREGORIO FERRAZ DOS SANTOS - 15 anos - LONDRINA

Falecimento em: 15/06/2022

Data e Horário do Velório: 16/06/2022 - 13H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 16/06/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





VANILDO GIUFRIDA - 79 anos - LONDRINA

Falecimento em: 16/06/2022

Data e Horário do Velório: 16/06/2022 - 18H00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 17/06/2022 - 08H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





SANTINA PIERINI PIRES - 86 anos - LONDRINA

Falecimento em: 16/06/2022

Data e Horário do Velório: 16/06/2022 - 14H00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 16/06/2022 - 170H0

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





MARTHA LOECY KWIATKOWSKI SANTOS - 59 anos - PORECATU

Falecimento em: 16/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: PORECATU

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PORECATU





DENEVAL VICENTIN - 71 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 16/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ROLÂNDIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ROLÂNDIA





GERALDO CARVALHO GRADE - 79 anos - LONDRINA

Falecimento em: 16/06/2022

Data e Horário do Velório: 16/06/2022 - 10H00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 16/06/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





ANTONIA BONIFACIO VICENTE - 85 anos - LONDRINA

Falecimento em: 16/06/2022

Data e Horário do Velório: 16/06/2022 - 08H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 16/06/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





TERUKO ABE - 86 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 15/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





MILTON CATELLI - 63 anos - PORECATU

Falecimento em: 15/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





SILVESTRE MAURICIO GALLEGO - 80 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 15/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





GERALDA FERREIRA TRASSI - 92 anos - JAGUAPITÃ

Falecimento em: 15/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





GILDA DA SILVA AGRIPINO - 64 anos - IBIPÃ

Falecimento em: 15/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





GETULIO FRAGA SANTOS - 70 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 15/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





EUDETE SILVERIO DE AGUIAR - 76 anos - JATAIZINHO

Falecimento em: 15/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





JOSE NUNES DA SILVA - 69 anos - CONSELHEIRO MAIRINCK

Falecimento em: 15/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ROSANGELA MARIA CHIRIATO BAVIA - 60 anos - ALVORADA DO SUL

Falecimento em: 15/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS