Falecimentos dos dias 16 e 17 de fevereiro de 2022 em Londrina e região

Lista de falecimentos dos dias 16 e 17 de fevereiro em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h29.



LEOPOLDINA DOS SANTOS LOPES - 84 anos - LONDRINA

Falecimento em: 17/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





VALDENAR SOARES DA SILVA - 74 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 17/02/2022

Início do Velório: 09H00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 17/02/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





MYRTHES FORASTIERI DA SILVEIRA - 95 anos - QUATIGUÁ

Falecimento em: 17/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMETNO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE QUATIGUÁ





EDISON ROBERTO FERREIRA - 63 anos - URAÍ

Falecimento em: 16/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: URAÍ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE URAÍ





GERALDO FLORA BATISTA - 89 anos - LONDRINA

Falecimento em: 16/02/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 17/02/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





APARECIDA REFUNDINI DE SOUSA - 74 anos - LONDRINA

Falecimento em: 16/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: MARINGÁ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMITERIO MUN. DE MARINGÁ





ALEXANDRINA LEOCADIA SILVA - 42 anos - CONSELHEIRO MAIRINCK

Falecimento em: 16/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: IBAITI

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: IBAITI





THEREZINHA SILVA BORANGA - 86 anos - LONDRINA

Falecimento em: 16/02/2022

Início do Velório: 06H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 17/02/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





GREGORI ALEXANDRE DA SILVA PALMIRO - 24 anos - LONDRINA

Falecimento em: 16/02/2022

Início do Velório: 20H00

Local do Velório: RUA PARAGUAI 709- IGREJA BATISTA DA GLÓRIA

Data e Horário do Sepultamento: 17/02/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





MILTON DA SILVA - 69 anos - JAGUAPITÃ

Falecimento em: 16/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





FRANCISCA MARIA DE JESUS BIOLADA - 81 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 16/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





SANDRA REGINA NISHIMURA - 58 anos - LONDRINA

Falecimento em: 16/02/2022

Início do Velório: 17H00

Local do Velório: SALA 5 E 6 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 17/02/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS