Lista de falecimentos dos dias 16 e 17 de maio de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) atualizada às 7h03.



EDNA APARECIDA BRIZZI - 62 anos - ARAPONGAS

Falecimento em: 16/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





RN - THAINA OLIVEIRA DOS SANTOS - 0 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 17/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE ROLÂNDIA





EMILIA BORINI ZEMUNER - 94 anos - LONDRINA

Falecimento em: 16/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: IG. PRESBITERIANA INDEPENDENTE - RUA MATO GROSSO, 806

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





LAIR DE PAULA VENANCIO - 74 anos - LONDRINA

Falecimento em: 16/05/2022

Início do Velório: 05H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 17/05/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





JOANA TEREZA DO NASCIMENTO - 86 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 16/05/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 17/05/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: MUN DE CAMBÉ





RUY CARLOS MENK - 76 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 16/05/2022

Início do Velório: 05H00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 17/05/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





JOSE CARLOS TOGNON - 56 anos - APUCARANA

Falecimento em: 16/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: APUCARANA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE APUCARANA



THERESA GONÇALVES DE BARROS - 87 anos - LONDRINA

Falecimento em: 16/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 17/05/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE



JERONYMO HONORATO - 83 anos - LONDRINA

Falecimento em: 16/05/2022

Início do Velório: 01H00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 17/05/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE



MARIA APARECIDA PEDRO - 89 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 16/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento:





LUIZ APARECIDO GONÇALVES DE SANTANA - 52 anos - JAGUAPITÃ

Falecimento em: 16/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:





JOAO FERREIRA DAS CHAGAS - 66 anos - LONDRINA

Falecimento em: 16/05/2022

Início do Velório: 18:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 17/05/2022 - 08H00

Local do Sepultamento:





LEIDE CORREIA SILVA DOS SANTOS SEIBT - 52 anos - LONDRINA

Falecimento em: 16/05/2022

Início do Velório: 18H00

Local do Velório: RUA IGUAPE 139 (CENTRO DE UMBANDA)

Data e Horário do Sepultamento: 17/05/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





JESSY DIAS SAEDLER - 71 anos - TAMARANA

Falecimento em: 16/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





JOSE SOARES - 98 anos - JAGUAPITÃ

Falecimento em: 16/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:





HESTUCO KAWASAKY - 80 anos - BANDEIRANTES

Falecimento em: 16/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: