Lista de falecimentos dos dias 15 e 16 de abril de 2024 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 8h desta terça-feira (16).







JOSE BATISTA DA SILVA - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/04/2024

Data e Horário do Velório: 16/04/2024 - 08:00

Local do Velório: SALAO PAROQUIAL DISTRITO SAO LUIZ

Data e Horário do Sepultamento: 16/04/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL SÃO LUIZ

Situação: VELANDO

MIYOSHI FUKUSHIMA - 90 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/04/2024

Data e Horário do Velório: 16/04/2024 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 16/04/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO