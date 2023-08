Lista de falecimentos dos dias 17 e 18 de agosto de 2023 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 8h.







APARECIDA VARESCHI MORENO - 87 anos - SERTANOPOLIS/PR

Falecimento em: 18/08/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





FAUSTO CARMELO DE LIMA - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/08/2023

Data e Horário do Velório: 18/08/2023 - 14:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 19/08/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: PREPARANDO

ANA BEATRIZ SILVANO DE SOUZA - 15 anos - CONGONHINHAS/PR

Falecimento em: 17/08/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ANTONIO AVELINO DAS MERCES FILHO - 75 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/08/2023

Data e Horário do Velório: 18/08/2023 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 18/08/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO

DELY PINHEIRO SILVEIRA - 92 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/08/2023

Data e Horário do Velório: 17/08/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 18/08/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





IRACEMA GONCALVES DOS SANTOS - 70 anos - SANTA MARGARIDA/PR

Falecimento em: 17/08/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

LICINIO SOUZA - 82 anos - TAMARANA/PR

Falecimento em: 17/08/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAPELA DE TAMARANA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: TAMARANA

Situação:





LUIZ CLAUDIO GOMES - 47 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/08/2023

Data e Horário do Velório: 17/08/2023 - 23:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 18/08/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





MARIA AUGUSTA CAPOCI - 75 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/08/2023

Data e Horário do Velório: 17/08/2023 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 18/08/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





MARIA DE LOURDES SOUZA CUSINATO - 93 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/08/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação: