De saída, Nelson Villa acena com possível pré-candidatura a prefeito de Londrina

Prestes a assumir a Diretoria de Desenvolvimento, Tecnologia e Qualidade da Polícia Militar (PM-PR) em Curitiba, o agora coronel Nelson Villa Junior esteve na sessão da Câmara Municipal de Londrina (CML) desta quinta-feira (17) para, a convite do presidente Emanoel Gomes (Republicanos), fazer um balanço dos quatro anos à frente do 5º Batalhão da PM.





O tom de “até breve” não deixou de marcar presença no espaço destinado ao comandante – em mais uma sinalização de que de Villa começou a ser cotado na disputa à Prefeitura de Londrina em 2024. “Tenho a certeza de que, mesmo estando lá [em Curitiba], o senhor vai continuar com seus olhos aqui para Londrina”, discursou Gomes em dado momento.

Entrevistado logo em seguida pela FOLHA, o oficial afirmou ter recebido convites de partidos políticos, disse que há chance de entrar no páreo para o Executivo, mas não cravou a decisão. “Prefiro não mencionar [os nomes das legendas], até porque não posso me filiar a partido nenhum [por ser militar da ativa], mas eu não excluo a possibilidade de que eu seja pré-candidato no momento oportuno”, projetou.





