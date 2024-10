Morador em situação de rua morde braço de policial após furtar supermercado em Londrina

Um morador em situação de rua mordeu o braço de um policial militar após furtar um supermercado no Centro de Londrina no último domingo (13). O homem, que tem 26 anos, foi preso no dia seguinte, segunda-feira (14), com uma pochete que estava cheia de drogas.





A PM (Polícia Militar), em patrulhamento, visualizou o homem próximo à viela, entre a creche municipal e o Museu Histórico. Os agentes perceberam que ele pegava algo dentro da pochete e passava para as pessoas que iam até ele, recebendo algo de volta.

Após a suspeita, os policiais deram voz de abordagem, porém ele começou a correr e gritar. O morador de rua foi alcançado, momento em que mordeu o agente. Na pochete, foi encontrada duas porções de maconha fracionadas em pequenos tabletes, embaladas para venda e dinheiro trocado.





Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes. No entanto, segundo a PM, na terça-feira (15) o suspeito, que tem outras nove passagens pela polícia, já estava nas ruas sem tornozeleira eletrônica. O PM mordido foi medicado e ficará em observação por 30 dias.