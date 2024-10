Homem em situação de rua é flagrado furtando carro de mulher italiana no centro de Londrina

Um homem em situação de rua foi flagrado por câmeras de segurança arrombando um veículo e furtando uma bolsa que estava dentro do carro de uma mulher italiana, nesta quinta-feira (17), entre as ruas Pará e Souza Naves, no Centro de Londrina.





A proprietária, que está de passagem pelo país, disse à PM que dentro da bolsa estavam passaporte, celular, fone de ouvido e outros documentos. Ela se dirigiu à PF (Polícia Federal) para fazer BO (Boletim de Ocorrência) para conseguir retornar ao seu país de origem.

A PM está compartilhando a imagem do suspeito para conseguir localizá-lo o mais rápido possível. Os agentes também aconselham a população a não deixar bolsas e pertences à vista de potenciais criminosos.