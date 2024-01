Lista de falecimentos dos dias 18 e 19 de janeiro de 2024 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 8h desta sexta-feira (19).







PEDRO RODRIGUES - 67 anos - ASSAI/PR

Falecimento em: 19/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

ROSENILDA GOMES - 46 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/01/2024

Data e Horário do Velório: 19/01/2024 - 08:30

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM MARACANÃ

Data e Horário do Sepultamento: 19/01/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO





ANTONIA VECHIATO URBANEJA - 79 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/01/2024

Data e Horário do Velório: 18/01/2024 - 13:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 18/01/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: SEPULTADO