UEM credencia profissionais para plantonistas do Hospital Universitário de Maringá

A UEM (Universidade Estadual de Maringá) está credenciando profissionais de diferentes áreas e especialidades para atuar como plantonistas no Hospital Universitário Regional de Maringá, no Noroeste do Paraná.





A iniciativa contempla médicos, assistentes sociais, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, nutricionistas, técnicos de enfermagem e técnicos de laboratório. Somando R$ 76,1 milhões, a medida envolve recursos próprios da instituição de ensino superior e aporte do Funsaúde (Fundo Estadual de Saúde do Paraná).



A inscrição é online, no site hum.uem.br, menu trabalhe conosco, opção credenciamento. Podem se inscrever pessoas físicas e jurídicas com registros nos conselhos profissionais regionais, exceto cooperativas e consórcios. Os contratos firmados com os profissionais habilitados terão prazo de dois anos, com possibilidade de prorrogação.





Para assistentes sociais e enfermeiros, o envio da documentação se encerra em 31 de janeiro, já para técnicos de laboratórios e técnicos de enfermagem em 2 e 6 de fevereiro, respectivamente.

As demais categorias profissionais podem se inscrever a qualquer momento, até que sejam preenchidas todas as horas de plantão disponíveis. O credenciamento permanecerá aberto por até cinco anos, período de vigência estabelecido nos editais.

O chefe do Serviço de Credenciamento do Hospital Universitário, Marcos Cipriano da Silva, explica as etapas para o processo de credenciamento dos profissionais. “O chamamento público para a contratação dos diversos profissionais para a assistência hospitalar como horistas segue um fluxo contínuo, sendo a contratação por meio de sorteio, a partir da inscrição e apresentação da documentação que comprova a qualificação profissional”, afirma.