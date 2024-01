Aniversário de Apucarana terá shows de Michel Teló e Raça Negra

Apucarana (Centro-Norte) terá shows de Michel Teló e Raça Negra nas comemorações dos 80 anos de emancipação política e administrativa do município. A programação foi divulgada pela prefeitura nesta quinta-feira (18).





As principais atrações são a tradicional Prova Pedestre 28 de Janeiro, que terá várias etapas no sábado (27), a partir das 15h (vinteoitinha), às 19h (5 km) e 20h30 (10 km); a entrega da revitalização da Praça Semiramis Braga (Praça 28 de Janeiro), no dia 24 de janeiro, às 19h, com show da Banda do Exército Brasileiro; e os shows musicais com o grupo Raça Negra, no dia 26, às 22h30; e do cantor Michel Teló, no dia 27 de janeiro, também às 22h30.

A programação seria aberta na noite desta quinta-feira, no Cine Teatro Fênix, com a entrega dos “kits maternidade” para cerca de 250 gestantes. “É um evento muito significativo, pois estas mamães irão gerar os primeiros bebês nos 80 anos de Apucarana”, diz o prefeito Junior da Femac (PSD), acrescentando que são mães que fazem o pré-natal na Casa da Gestante.





Na parte religiosa da programação, haverá o “Celebra Apucarana”, com 80 cultos e missas, que já estão ocorrendo em todas as regiões de Apucarana.

Ele informa ainda que nos meses de fevereiro e março a programação continua com novas atrações no Bosque Municipal; liberação de novos pontos de wi-fi 6 em pontos estratégicos da cidade; e o lançamento de três obras literárias sobre os 80 anos de Apucarana. “Teremos eventos para lançar um livro de crônicas do professor Guilherme Bomba; o livro “Alma e Histórias das Ruas de Apucarana”, do jornalista Fernando Klein; e o livro “Apucarana 80 Anos, uma História de Sucesso”, do produtor cultural Rogério Carnasciali.





“Teremos uma festa belíssima para marcar de forma inesquecível os 80 anos da nossa Apucarana, uma cidade formada por gente maravilhosa, natureza exuberante e cultura única. Preparando uma programação para que todos os apucaranenses, de todas as faixas etárias, se sintam incluídos e participem”, afirma o prefeito.