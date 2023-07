Lista de falecimentos dos dias 18 e 19 de julho de 2023 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 8h.







ALCIDIAS PEREIRA DE SOUZA ALTAFIM - 95 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/07/2023

Data e Horário do Velório: 19/07/2023 - 11:00

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento: 19/07/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: PREPARANDO

Publicidade

Publicidade





IZABEL FERREIRA DA SILVA - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/07/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOAQUIM CANEDO DA SILVA - 93 anos - CONGONHINHAS/PR

Falecimento em: 19/07/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

Publicidade





MARCIA REGINA REIGOTA DOS SANTOS - 58 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/07/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





SONIA DA SILVA - 61 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/07/2023

Data e Horário do Velório: 19/07/2023 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 19/07/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





ALZIRA PULIDO FOLEGO - 92 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 18/07/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação: