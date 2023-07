Justiça acata denúncia contra três suspeitos de participar do ataque à escola de Cambé

O Juízo da Vara Criminal do Foro de Cambé (Região Metropolitana de Londrina) aceitou a denúncia oferecida pelo MP-PR (Ministério Público) e tornou réu os três jovens suspeitos de envolvimento com o ataque a tiros no colégio estadual Professora Helena Kolody, no dia 19 de junho. Com a decisão, o trio irá a júri popular, quando será julgado por dois homicídios duplamente qualificados, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas.





As penas previstas são de 12 a 30 anos de reclusão para cada um dos crimes, caso haja condenação. O caso corre em segredo de Justiça. Durante o atentado, o casal de estudantes Karoline Alves, de 17 anos, e Luan Augusto, de 16, morreram.

Publicidade

Publicidade





O atirador, que tinha 21 anos, foi preso em flagrante, porém, encontrado morto dois dias depois dentro da carceragem da Casa de Custódia de Londrina. A Polícia Civil ainda não divulgou o resultado deste inquérito, porém, explicitou que a principal suspeita é suicídio.





Já os três réus seguem detidos. Um jovem de 21 anos está em Pinhais (Região Metropolitana de Curitiba), um rapaz de 18 anos em Vitória de Santo Antão, Pernambuco, e outro jovem de 19 anos em Santo André, São Paulo. O primeiro teria gravado o assassino no fim de semana antes do crime, quando ele fazia ameaças; o segundo seria o autor intelectual; e o terceiro o incentivador.





Durante a investigação também acabaram presos dois homens, de 35 e 39 anos, que teriam vendido a arma e as munições, no entanto, não sabiam a destinação.