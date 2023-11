Lista de falecimentos dos dias 19 e 20 de novembro de 2023 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 8h desta segunda-feira (20).







MONICA FURLAN DA CUNHA - 55 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/11/2023

Data e Horário do Velório: 20/11/2023 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 20/11/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO

OLINDA MARQUES CASSANHO - 87 anos - JATAIZINHO/PR

Falecimento em: 20/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: JATAIZINHO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE JATAIZINHO

Situação:





ROSALVO CARVALHO DE SOUZA - 67 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: QUATA/SP

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE QUATA

Situação:

ADILSON JOSE PEREIRA - 44 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 19/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBE

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ALEX CESAR CORDEIRO DAL BELLO - 25 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/11/2023

Data e Horário do Velório: 19/11/2023 - 16:00

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 19/11/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO

BENEDITA HOMEM DE JESUS DE OLIVEIRA - 96 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





BENEDITO BERTOLA - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/11/2023

Data e Horário do Velório: 20/11/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 20/11/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





CAIO BRESSAN FERREIRA - 17 anos - ASSAI/PR

Falecimento em: 19/11/2023

Data e Horário do Velório: 20/11/2023 - 01:30

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 20/11/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO