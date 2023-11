Chuvas deixam 55 mil imóveis sem energia no Paraná e derrubam oito árvores em Londrina

As chuvas e os ventos que atingiram o Paraná neste sábado (18) e domingo (19) deixaram 55 mil imóveis sem energia em todo o Estado.





De acordo com a Copel (Companhia Paranaense de Energia), as equipes trabalham no conserto de 4,4 mil serviços emergenciais espalhados pelos municípios.

Publicidade

Publicidade





Cada serviço representa uma avaria à rede que precisa ser verificada e reparada.





NORTE E NOROESTE

Publicidade





No momento, as cidades mais afetadas no Norte e no Noroeste são: Londrina, Japirá, Nova Itacolomi e Maringá. No Centro-Sul e no Leste do Estado, Ponta Grossa, Campina do Sul e Curitiba reúnem a maior parte dos serviços.





QUEDAS DE ÁRVORES EM LONDRINA

Publicidade





De acordo com dados da Defesa Civil de Londrina, as rajadas de vento chegaram a 30,6 quilômetros por hora e a precipitação registrada foi de 28,6 milímetros.







As condições climáticas causaram a queda de oito árvores no Município, quatro na região central e quatro na Zona Leste.

Publicidade





Uma árvore caída na avenida Juscelino Kubitschek, na região central. causou danos à rede elétrica.





Outras quatro árvores deixaram vias parcialmente bloqueadas, enquanto uma bloqueou totalmente um trecho da avenida Rio de Janeiro, também na região central.

Publicidade





CENTRO-SUL E LESTE





Até agora, a companhia registrou 38 postes quebrados na Região Centro-Sul (a maior parte em Ponta Grossa) e outros 35 na Região Leste.

Publicidade





SEGURANÇA





A Copel lembra que, em ocorrências climáticas como esta, é importante o cuidado com a segurança.

Publicidade





A população deve manter distância de locais onde haja fios rompidos ou postes quebrados, e acionar a concessionária através do número 0800 51 00 116.





FALTA DE LUZ





A comunicação sobre falta de luz pode ser feita pelo telefone, mas também por meio do aplicativo para celulares, pelo site www.copel.com e pelo número de WhatsApp 41 3013-8973.





Sem internet, o aviso ainda pode ser enviado à Copel por meio de mensagem de texto (SMS) para o número 28593, escrevendo as letras “SL”, de “sem luz”, mais o número da unidade consumidora, que se encontra destacada no cabeçalho da conta de luz.