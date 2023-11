Centro de Oficinas para Mulheres oferece oficinas natalinas de crochê e gastronomia

A SMPM (Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres) promove, na próxima semana, mais duas formações que integram o calendário de oficinas natalinas. De segunda (20) a quinta-feira (23), haverá a segunda turma da oficina de Receitas Natalinas, sempre às 13h.





Todas as vagas já foram preenchidas e, dada a alta procura, há uma lista de espera de interessadas. Essa oficina é ofertada pela SMPM em parceria com o Siemerc Londrina e Instiemerc.



E na quarta-feira (22), começa a oficina de Cesta Natalina em Crochê, às 9h. Essa formação será retomada no dia 29 de novembro, no mesmo horário, e há 12 vagas disponíveis. As inscrições devem ser feitas com antecedência, pelo WhatsApp (43) 99945-0056.





As duas atividades serão realizadas no Centro de Oficinas para Mulheres, localizado na Rua Valparaíso, esquina com a Avenida Higienópolis, Jardim Guanabara. Podem participar mulheres residentes em Londrina, seja na área urbana ou distritos, com idade igual ou superior a 18 anos.

