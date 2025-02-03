Pesquisar

Falecimentos dos dias 2 e 3 de fevereiro de 2025 em Londrina e região

Redação Bonde
03 fev 2025 às 08:00

Divulgação/Acesf
Lista de falecimentos dos dias 2 e 3 de fevereiro de 2025 em Londrina e região, divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h desta segunda-feira (3).


LAURINDO FARIAS DE SOUZA - 65 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 03/02/2025 

Data e Horário do Velório: 03/02/2025 - 13:00 

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA 

Data e Horário do Sepultamento: 04/02/2025 - 10:00 

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO

NORIVAL NAVARRO - 73 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 03/02/2025 

Data e Horário do Velório: 

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO 

Data e Horário do Sepultamento: 03/02/2025 - 14:00 

Local do Sepultamento: DISTRITAL PAIQUERÊ

Situação:


AGNALDO CUSTODIO - 49 anos - IBIPORA/PR 

Falecimento em: 02/02/2025 

Data e Horário do Velório: 

Local do Velório: IBIPORA 

Data e Horário do Sepultamento: 

Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. SAO LUCAS

Situação:


ANDREA CRISTIANE ZAQUEO - 51 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 02/02/2025 

Data e Horário do Velório: 03/02/2025 - 04:00 

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS 

Data e Horário do Sepultamento: 03/02/2025 - 17:00 

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO


APARECIDO BARBOSA - 67 anos - FLORESTOPOLIS/PR 

Falecimento em: 02/02/2025 

Data e Horário do Velório: 

Local do Velório: 

Data e Horário do Sepultamento: 

Local do Sepultamento: 

Situação:


CONCEIÇAO MARSAL DE ALMEIDA - 79 anos - ROLANDIA/PR 

Falecimento em: 02/02/2025 

Data e Horário do Velório: 

Local do Velório: 

Data e Horário do Sepultamento: 

Local do Sepultamento: 

Situação:


CONCEIÇÃO CONRADO DA SILVEIRA - 72 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 02/02/2025 

Data e Horário do Velório: 02/02/2025 - 11:00 

Local do Velório: IG. ASSEMBLEIA - R. FRANCISCA MERLOS, 80 PRIMAVERA 

Data e Horário do Sepultamento: 02/02/2025 - 16:00 

Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. SAO LUCAS

Situação: SEPULTADO


JANDIRA DELFINO - 91 anos - PORECATU/PR 

Falecimento em: 02/02/2025 

Data e Horário do Velório: 

Local do Velório: OUTRO 

Data e Horário do Sepultamento: 

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:


JOSE FAUSTINO DA SILVA - 66 anos - SALTO ITARARE/PR 

Falecimento em: 02/02/2025 

Data e Horário do Velório: 

Local do Velório: SALTO DO ITARARE-PR 

Data e Horário do Sepultamento: 

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:


JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - 71 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 02/02/2025 

Data e Horário do Velório: 03/02/2025 - 01:00 

Local do Velório: CAPELA 1 DO PARQUE OURO VERDE 

Data e Horário do Sepultamento: 03/02/2025 - 08:00 

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: SEPULTADO


MARIA RITA MARTINS FREDERICK - 61 anos - /PR 

Falecimento em: 02/02/2025 

Data e Horário do Velório: 04/02/2025 - 09:00 

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS 

Data e Horário do Sepultamento: 04/02/2025 - 11:00 

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO


RENATO FERREIRA DA CRUZ - 68 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 02/02/2025 

Data e Horário do Velório: 03/02/2025 - 06:00 

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE 

Data e Horário do Sepultamento: 03/02/2025 - 17:00 

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO


TAKEO MANAKA - 90 anos - LONDRINA/PR 

Falecimento em: 02/02/2025 

Data e Horário do Velório: 02/02/2025 - 20:00 

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF 

Data e Horário do Sepultamento: 03/02/2025 - 11:00 

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO


