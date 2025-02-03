Lista de falecimentos dos dias 2 e 3 de fevereiro de 2025 em Londrina e região, divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h desta segunda-feira (3).







LAURINDO FARIAS DE SOUZA - 65 anos - LONDRINA/PR

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Falecimento em: 03/02/2025

Data e Horário do Velório: 03/02/2025 - 13:00

Publicidade

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 04/02/2025 - 10:00

Publicidade

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO

Publicidade





NORIVAL NAVARRO - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/02/2025

Publicidade

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Publicidade

Data e Horário do Sepultamento: 03/02/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL PAIQUERÊ

Publicidade

Situação:





AGNALDO CUSTODIO - 49 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 02/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. SAO LUCAS

Situação:





ANDREA CRISTIANE ZAQUEO - 51 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/02/2025

Data e Horário do Velório: 03/02/2025 - 04:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 03/02/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





APARECIDO BARBOSA - 67 anos - FLORESTOPOLIS/PR

Falecimento em: 02/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





CONCEIÇAO MARSAL DE ALMEIDA - 79 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 02/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





CONCEIÇÃO CONRADO DA SILVEIRA - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/02/2025

Data e Horário do Velório: 02/02/2025 - 11:00

Local do Velório: IG. ASSEMBLEIA - R. FRANCISCA MERLOS, 80 PRIMAVERA

Data e Horário do Sepultamento: 02/02/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. SAO LUCAS

Situação: SEPULTADO





JANDIRA DELFINO - 91 anos - PORECATU/PR

Falecimento em: 02/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





JOSE FAUSTINO DA SILVA - 66 anos - SALTO ITARARE/PR

Falecimento em: 02/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SALTO DO ITARARE-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/02/2025

Data e Horário do Velório: 03/02/2025 - 01:00

Local do Velório: CAPELA 1 DO PARQUE OURO VERDE

Data e Horário do Sepultamento: 03/02/2025 - 08:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: SEPULTADO





MARIA RITA MARTINS FREDERICK - 61 anos - /PR

Falecimento em: 02/02/2025

Data e Horário do Velório: 04/02/2025 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 04/02/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO





RENATO FERREIRA DA CRUZ - 68 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/02/2025

Data e Horário do Velório: 03/02/2025 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 03/02/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





TAKEO MANAKA - 90 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/02/2025

Data e Horário do Velório: 02/02/2025 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 03/02/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO



