Lista de falecimentos dos dias 2 e 3 de fevereiro de 2025 em Londrina e região, divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h desta segunda-feira (3).
LAURINDO FARIAS DE SOUZA - 65 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 03/02/2025
Data e Horário do Velório: 03/02/2025 - 13:00
Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA
Data e Horário do Sepultamento: 04/02/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: PREPARANDO
NORIVAL NAVARRO - 73 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 03/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO
Data e Horário do Sepultamento: 03/02/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: DISTRITAL PAIQUERÊ
Situação:
AGNALDO CUSTODIO - 49 anos - IBIPORA/PR
Falecimento em: 02/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: IBIPORA
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. SAO LUCAS
Situação:
ANDREA CRISTIANE ZAQUEO - 51 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 02/02/2025
Data e Horário do Velório: 03/02/2025 - 04:00
Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 03/02/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: VELANDO
APARECIDO BARBOSA - 67 anos - FLORESTOPOLIS/PR
Falecimento em: 02/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
CONCEIÇAO MARSAL DE ALMEIDA - 79 anos - ROLANDIA/PR
Falecimento em: 02/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
CONCEIÇÃO CONRADO DA SILVEIRA - 72 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 02/02/2025
Data e Horário do Velório: 02/02/2025 - 11:00
Local do Velório: IG. ASSEMBLEIA - R. FRANCISCA MERLOS, 80 PRIMAVERA
Data e Horário do Sepultamento: 02/02/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. SAO LUCAS
Situação: SEPULTADO
JANDIRA DELFINO - 91 anos - PORECATU/PR
Falecimento em: 02/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
JOSE FAUSTINO DA SILVA - 66 anos - SALTO ITARARE/PR
Falecimento em: 02/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: SALTO DO ITARARE-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - 71 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 02/02/2025
Data e Horário do Velório: 03/02/2025 - 01:00
Local do Velório: CAPELA 1 DO PARQUE OURO VERDE
Data e Horário do Sepultamento: 03/02/2025 - 08:00
Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA
Situação: SEPULTADO
MARIA RITA MARTINS FREDERICK - 61 anos - /PR
Falecimento em: 02/02/2025
Data e Horário do Velório: 04/02/2025 - 09:00
Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 04/02/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: PREPARANDO
RENATO FERREIRA DA CRUZ - 68 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 02/02/2025
Data e Horário do Velório: 03/02/2025 - 06:00
Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 03/02/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
TAKEO MANAKA - 90 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 02/02/2025
Data e Horário do Velório: 02/02/2025 - 20:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 03/02/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: VELANDO