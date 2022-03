Lista de falecimentos dos dias 2 e 3 de março de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) atualizada às 8h40.



LOACIR BORGES DA CRUZ - 70 anos - LONDRINA

Falecimento em: 03/03/2022

Início do Velório: 13H00

Local do Velório: IGREJA PRESBITERIANA- SAUL ELKIND, 926

Data e Horário do Sepultamento: 04/03/2022 - 00H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





ANTONIO PEDRO - 76 anos - LONDRINA

Falecimento em: 03/03/2022

Início do Velório: 16H00

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 03/03/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





VANESSA APARECIDA DE MOURA - 30 anos - TAMARANA

Falecimento em: 03/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





BENEDITO LOPES DE MORAES - 86 anos - LONDRINA

Falecimento em: 03/03/2022

Início do Velório: 12H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 04/03/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. DE PIRAJUÍ





OTILIA MAZIERO DOMINGOS - 83 anos - LONDRINA

Falecimento em: 03/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





JOSE CARLOS DE OLIVEIRA - 54 anos - LONDRINA

Falecimento em: 02/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





DOMINGOS GONCALVES DE MELO - 88 anos - LONDRINA

Falecimento em: 02/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 03/03/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII





PACIFICO BORGES - 79 anos - LONDRINA

Falecimento em: 02/03/2022

Início do Velório: 01H00

Local do Velório: RUA ANTONIO SEGRETTI, 37 - JD. FRANCISCATO

Data e Horário do Sepultamento: 03/03/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





HAMILTON BARBOSA DA SILVA - 63 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 02/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 03/03/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





MARIA MADALENA SANCHO GONÇALVES - 89 anos - LONDRINA

Falecimento em: 02/03/2022

Início do Velório: 11H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 03/03/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





MANOEL GILSON DOS SANTOS - 66 anos - ASSAÍ

Falecimento em: 02/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





PAULO DONIZETE FRANCISCO - 66 anos - LONDRINA

Falecimento em: 02/03/2022

Início do Velório: 11H00

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 03/03/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: DISTRITAL PAIQUERÊ





JOAO VITOR CARVALHO TOMAZI - 11 anos - QUATIGUÁ

Falecimento em: 02/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





MAIKEL RICARDO WOSIACK - 40 anos - TELÊMACO BORBA

Falecimento em: 02/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





DIRCE DE JESUS DE BRITTO - 78 anos - LONDRINA

Falecimento em: 02/03/2022

Início do Velório: 21H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 03/03/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





SANTINA BAPTISTONE DE ALMEIDA - 60 anos - LONDRINA

Falecimento em: 02/03/2022

Início do Velório: 20H00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 03/03/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





RAQUEL DE SOUSA PEREIRA - 51 anos - LONDRINA

Falecimento em: 02/03/2022

Início do Velório: 21H00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 03/03/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





ANTONIO LOURENÇO LIMA - 95 anos - LONDRINA

Falecimento em: 02/03/2022

Início do Velório: 18H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 03/03/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





MARIA MARTINEZ CAMPANA - 92 anos - LONDRINA

Falecimento em: 02/03/2022

Início do Velório: 20H00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 03/03/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS





CREUSA MENDES DE OLIVEIRA - 59 anos - CORNÉLIO PROCÓPIO

Falecimento em: 02/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS