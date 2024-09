Lista de falecimentos dos dias 20 e 21 de setembro de 2024 em Londrina e região, divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9h deste sábado (20).







ANA FRANCISCO PINTO - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/09/2024

Data e Horário do Velório: 21/09/2024 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 21/09/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO

DEVANIL BIDOIA ALVARES - 85 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/09/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ROLANDIA/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ELOISA CAVALCANTI RAMOS MENDES - 38 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/09/2024

Data e Horário do Velório: 21/09/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 21/09/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





MIRIAM MANSUR - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/09/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ALICIO FRANCISCO CASTÃO - 50 anos - RIBEIRAO DO PINHAL/PR

Falecimento em: 20/09/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ANTONIO PEDROSO NUNES - 70 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/09/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPLTAR COM ACOMP. NO CEMITERIO

Data e Horário do Sepultamento: 20/09/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





AUGUSTO VENDRAMETRO - 78 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/09/2024

Data e Horário do Velório: 21/09/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 21/09/2024 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





DIEGO NEGRAO ROCHA - 40 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/09/2024

Data e Horário do Velório: 21/09/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 21/09/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





EDERSON ROCHA BRITO - 41 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/09/2024

Data e Horário do Velório: 21/09/2024 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 21/09/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: VELANDO





IDALINA PEREIRA DA SILVA - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/09/2024

Data e Horário do Velório: 21/09/2024 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 21/09/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





KEILE FABIANA MARCONDES - 32 anos - FIGUEIRA/PR

Falecimento em: 20/09/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





LEONILDES VILELA DE SILVERIO - 81 anos - IBAITI/PR

Falecimento em: 20/09/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARIA DO CARMO CARVALHO DOS SANTOS - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/09/2024

Data e Horário do Velório: 20/09/2024 - 16:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 20/09/2024 - 19:30

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: SEPULTADO





MARIA ROSA DE SOUZA SCHULTZ - 65 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 20/09/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





OLIVALDO REIS ESPINARDI - 64 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/09/2024

Data e Horário do Velório: 20/09/2024 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 21/09/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





RN MAYARA CRISTINA WALFREDO DE OLIVEIRA - 0 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/09/2024

Data e Horário do Velório: 21/09/2024 - 10:00

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 21/09/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





ROBERTO PAES MARIA - 57 anos - CORNELIO PROCOPIO/PR

Falecimento em: 20/09/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SANTA MARIANA/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





SONIA APARECIDA SOARES - 55 anos - CORNELIO PROCOPIO/PR

Falecimento em: 20/09/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





THIAGO CEZARIO CARDOSO - 10 anos - CAMBÉ/PR

Falecimento em: 20/09/2024

Data e Horário do Velório: 21/09/2024 - 06:30

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 21/09/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





VANILDE GIACOMINI DA COSTA - 66 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/09/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBE/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE CAMBE

Situação: