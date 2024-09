Ventania causa transtorno, derruba árvores e deixa 15 mil casas sem energia em Londrina

Uma ventania de cerca de 75 km/h causou diversos transtornos nesta sexta-feira (20) em Londrina. De acordo com informações da Copel (Companhia Paranaense de Energia), pelo menos 15 mil domicílios estão sem energia elétrica no município.





A Defesa Civil informou que ao menos sete pontos em Londrina registraram ocorrências. No Vivi Xavier (zona norte), uma residência solicitou lona devido a um destelhamento. Outras sete ocorrências sobre quedas de árvores foram atendidas, até as 17h, nas regiões norte, central, leste e no distrito de São Luiz.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Levando em consideração toda a região Norte do Paraná, 44 mil casas estão sem energia elétrica. No Noroeste, mais 44 mil estão desligadas.







Na região Leste do estado, onde a frente fria ainda avança, há 147 mil domicílios sem luz. O Centro-Sul também sofreu impactos do evento climático, registrando desligamento de 59 mil unidades consumidoras.



Publicidade





Até o momento, a Copel anotou 4,5 mil ocorrências em todo o Paraná, sendo 1,7 mil delas nas regiões Sudoeste e Oeste paranaenses, onde 50 mil domicílios estão sem energia. Segundo a empresa, cada ocorrência representa um dano em um ponto diferente da rede, que precisa ser verificado e reparado. Eletricistas e técnicos da companhia estão em campo atuando no conserto das redes.







Segundo o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), as chuvas severas vêm das regiões Sudoeste e Oeste do Paraná e agora estão espalhando por todo o estado trovoadas e rajadas de vento.

Publicidade