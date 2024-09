Primavera em Londrina e na região será de calor e pouca chuva

A primavera começa oficialmente no hemisfério sul na manhã de domingo (22), indo até o dia 21 de dezembro. Conhecida por, normalmente, ter temperaturas mais amenas, a estação neste ano deverá ser atípica em Londrina e na região Norte do Paraná e uma prévia do que esperar do verão, que vai do final do ano até março. A expectativa é de que o calor vivenciado ao longo do inverno se repita, com as temperaturas ficando com frequência acima dos 30 graus.







Isso é uma consequência do fenômeno La Niña, que é o resfriamento das camadas mais superficiais do oceano Pacífico Tropical. “O La Niña deve ficar em atividade entre o final deste mês e início do outro. Deveremos ter chuvas abaixo da média histórica em praticamente todo Estado. Talvez em outubro pode ter chuva, porém, quando acontecer, poderá ser intensa, com queda de granizo e vento forte”, detalhou a agrometeorologista Angela Costa, do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná).

A previsão é de que o bloqueio atmosférico impeça o ingresso de massas de ar frio e chuvas. “Teremos ondas de calor. Essa falta de chuva faz com que tenha uma baixa umidade relativa do ar, o que é prejudicial para a saúde, atingindo, principalmente, idosos e crianças”, frisou.





Com a seca gerando prejuízos para a agricultura desde o início do ano, prejudicando a colheita das safras de soja, milho e feijão, a tendência é de que os produtores sigam tendo problemas no campo. “Pessoal que vai fazer o plantio da próxima safra, infelizmente, poderá ter uma primavera prejudicial. Por isso, será importante fazer o acompanhamento com a previsão e ir se adaptando”, destacou.

