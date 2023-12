Falecimentos dos dias 21 e 22 de dezembro de 2023 em Londrina e região

Rodovias estaduais do Paraná terão policiamento intensificado no período do Natal

O policiamento será intensificado pela PRE (Polícia Rodoviária Estadual) no período de 22 e 26 de dezembro de 2023 nas rodovias estaduais do Paraná com a “Operação Natal”, considerando o maior fluxo de veículos e pessoas.