Rodovias estaduais do Paraná terão policiamento intensificado no período do Natal

O policiamento será intensificado pela PRE (Polícia Rodoviária Estadual) no período de 22 e 26 de dezembro de 2023 nas rodovias estaduais do Paraná com a “Operação Natal”, considerando o maior fluxo de veículos e pessoas.





Segundo a PRE, a intensificação se dará com operações voltadas a inibir o excesso de velocidade e o consumo de bebida alcoólica vinculada à condução veicular, principais causas de sinistros em rodovias.

Além disso, equipes táticas, Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) e Canil, estarão sendo aplicadas, visando o combate a crimes como tráfico de armas, drogas, contrabando e descaminho.





O batalhão orienta aos condutores que forem viajar no feriado para que verifiquem a manutenção básica dos veículos, como nível de óleo, condições dos pneus, luzes veiculares, sem esquecer da regularidade da documentação - tanto do veículo quanto do condutor - para que estejam aptos para trânsito.





Na região da 4ª Companhia de Polícia Rodoviária, que abrange a região noroeste do Paraná, o início ocorrreu a partir das 14h desta quinta-feira (21).