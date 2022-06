Lista de falecimentos dos dias 21 e 22 de junho de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) atualizada às 9h07.



IVOLINA CHAGAS FONTOURA - 93 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 22/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





NELSON SIMEAO DOS SANTOS - 87 anos - BELA VISTA DO PARAÍSO

Falecimento em: 22/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





CARMELITA ELIZIO DA SILVA - 67 anos - LONDRINA

Falecimento em: 22/06/2022

Data e Horário do Velório: 22/06/2022 - 11H00

Local do Velório: 3 IG. PRESB. RENOVADA - R. ORLANDO FERREIRA NETO, 329

Data e Horário do Sepultamento: 22/06/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS





FRANCISCO DOS SANTOS - 73 anos - LONDRINA

Falecimento em: 21/06/2022

Data e Horário do Velório: 22/06/2022 - 08H00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 22/06/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





MARIA FERREIRA PIRES - 91 anos - ALVORADA DO SUL

Falecimento em: 21/06/2022

Data e Horário do Velório: 22/06/2022 - 08H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: A DEFINIR





IVO LOURENÇO JACOBINO - 56 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 21/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento: 22/06/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: DISTRITAL WARTA





SAMUEL GODIM DE MACEDO - 60 anos - LONDRINA

Falecimento em: 21/06/2022

Data e Horário do Velório: 22/06/2022 - 02H00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO WARTA

Data e Horário do Sepultamento: 22/06/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





NADIR ROSA DE SOUZA SANTOS - 82 anos - LONDRINA

Falecimento em: 21/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORÃ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE IBIPORÃ





ALICE DE ALMEIDA MENEGHEL - 86 anos - SERTANÓPOLIS

Falecimento em: 21/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





PEDRO DO CARMO - 74 anos - LONDRINA

Falecimento em: 21/06/2022

Data e Horário do Velório: 22/06/2022 - 06H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 22/06/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





TEREZINHA BALBINO DOS SANTOS - 85 anos - LONDRINA

Falecimento em: 21/06/2022

Data e Horário do Velório: 21/06/2022 - 05H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 22/06/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





ELI ROSA RICETTO - 76 anos - LONDRINA

Falecimento em: 21/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





MARIA JOSE MARTINS - 70 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 21/06/2022

Data e Horário do Velório: 21/06/2022 - 19H00

Local do Velório: CAPELA NOVO BANDEIRANTES - CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento: 22/06/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





MANUEL DE DEUS ROCHA - 94 anos - LONDRINA

Falecimento em: 21/06/2022

Data e Horário do Velório: 21/06/2022 - 06H00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 22/06/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO





MARIA DE LOURDES GUEDES - 81 anos - ASSAÍ

Falecimento em: 21/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ASSAÍ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





VERA LUCIA LOPES DO CARMO - 60 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 21/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ROLÂNDIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ROLÂNDIA





SILVIO JOSE DE SENE - 65 anos - WENCESLAU BRAZ

Falecimento em: 21/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





MARIA TEREZINHA DOS SANTOS - 65 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 21/06/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CAMBÉ