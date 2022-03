Lista de falecimentos dos dias 21 e 22 de março de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 08h02.



LUIZ PAULO DA SILVA PAZ - 0 anos - CORNÉLIO PROCÓPIO

Falecimento em: 22/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





JOSE MARIO FRANCISCO ALVES - 42 anos - TAMBOARA

Falecimento em: 21/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: TAMBOARA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





IDA BESSA - 85 anos - LONDRINA

Falecimento em: 21/03/2022

Início do Velório: 10H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





JAIR BERTA - 65 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 21/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





MARIO COSTA - 80 anos - LONDRINA

Falecimento em: 21/03/2022

Início do Velório: 23H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 22/03/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO





ANITA LIASCHI - 66 anos - SERTANEJA

Falecimento em: 21/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: SERTANEJA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CORNÉLIO PROCÓPIO





JOAQUIM FERREIRA DE BRITO - 84 anos - LONDRINA

Falecimento em: 21/03/2022

Início do Velório: 23H00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 22/03/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





AMERICO DE FREITAS - 91 anos - LONDRINA

Falecimento em: 21/03/2022

Início do Velório: 20H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 22/03/2022 - 13H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





FUMIKO SUONO - 81 anos - LONDRINA

Falecimento em: 21/03/2022

Início do Velório: 06H00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 22/03/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





LUIZ CARLOS BIAGGI - 71 anos - CIANORTE

Falecimento em: 21/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: CIANORTE

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CIANORTE





MARINA YAMASHITA - 96 anos - LONDRINA

Falecimento em: 21/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: CAMBÉ (FUNERÁRIA PREVER)

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CAMBÉ





JUVENTINO TEODORO DE JESUS - 83 anos - LONDRINA

Falecimento em: 21/03/2022

Início do Velório: 20H00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 22/03/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





ADEMAR ORLANDI - 71 anos - LONDRINA

Falecimento em: 21/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: PALMITAL

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICÍPIO DE PALMITAL





AROLDO MARIGO - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/03/2022

Início do Velório: 18H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 22/03/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





GERALDO MARCOLINO DE CARVALHO - 65 anos - PRADO FERREIRA

Falecimento em: 21/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: PRADO FERREIRA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PRADO FERREIRA





MARIA ODETE DOS SANTOS VITORINO - 68 anos - LONDRINA

Falecimento em: 21/03/2022

Início do Velório: 21H00

Local do Velório: IG DEUS FORTE PROVEDOR-R JOÃO SOARES, 100 / JD EVEREST

Data e Horário do Sepultamento: 22/03/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





MARIA BEATRIZ DE MORAES PRADO GARCIA - 87 anos - LONDRINA

Falecimento em: 21/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: SÃO PAULO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS