Lista de falecimentos dos dias 21 e 22 de setembro de 2023 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 7h50 desta sexta-feira (22).







JOSE ORLANDO SALLES - 70 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 22/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação:

ANA LUCIA DE OLIVEIRA - 52 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ANTONIO COSTA DOS SANTOS - 75 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/09/2023

Data e Horário do Velório: 21/09/2023 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 22/09/2023 - 13:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





ANTONIO FAVORETTO - 72 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 21/09/2023

Data e Horário do Velório: 22/09/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 22/09/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO





CONCEICAO APPARECIDA ABSY - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/09/2023

Data e Horário do Velório: 21/09/2023 - 16:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 22/09/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO





DORIVAL DE SOUSA SILVA - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/09/2023

Data e Horário do Velório: 21/09/2023 - 22:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 22/09/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





ELIAS GUAIUMI - 59 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/09/2023

Data e Horário do Velório: 22/09/2023 - 08:00

Local do Velório: RUA:CAPICHINGUI , 105 - JD.LEONOR

Data e Horário do Sepultamento: 22/09/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





EMILIO LEONEL PEDROSO - 79 anos - RIBEIRAO CLARO/PR

Falecimento em: 21/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





EUDILCE CRUZ DE COSTA - 87 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 21/09/2023

Data e Horário do Velório: 21/09/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 21/09/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: SAO JERONIMO DA SERRA

Situação: SEPULTADO





GERALDA DOS REIS - 94 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/09/2023

Data e Horário do Velório: 22/09/2023 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 22/09/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





JANDIRA MUNHOZ DE CARVALHO - 80 anos - CARLOPOLIS/PR

Falecimento em: 21/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOEL CONRADO DE AGUIAR - 83 anos - B N DO PARAISO/PR

Falecimento em: 21/09/2023

Data e Horário do Velório: 21/09/2023 - 16:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 22/09/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





JOSE CELSO FERNANDES - 68 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/09/2023

Data e Horário do Velório: 22/09/2023 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 22/09/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situação: PREPARANDO





JOSE MARIO MARQUES DE TOLEDO - 78 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/09/2023

Data e Horário do Velório: 22/09/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 22/09/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO





LAZARO TEODORO DA SILVA - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/09/2023

Data e Horário do Velório: 22/09/2023 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 22/09/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





LUIZ ROJAS DOS SANTOS - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/09/2023

Data e Horário do Velório: 22/09/2023 - 09:00

Local do Velório: IGREJA LUZ DO MUNDO, RUA RIO GRANDE DO SUL, 420

Data e Horário do Sepultamento: 22/09/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: PREPARANDO





MARIA APARECIDA FLORIANO - 58 anos - ASSAI/PR

Falecimento em: 21/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CEMITERIO DE ASSAI

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





MARIA DO CARMO SAMPAIO - 73 anos - FIGUEIRA/PR

Falecimento em: 21/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARIA MADALENA GONÇALVES BELVAO - 60 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/09/2023

Data e Horário do Velório: 22/09/2023 - 04:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 22/09/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





MARLY CERQUEIRA DE SOUZA ESCANTABURLO - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/09/2023

Data e Horário do Velório: 22/09/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 22/09/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO





NAIR PONTES PINTO - 97 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/09/2023

Data e Horário do Velório: 22/09/2023 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 22/09/2023 - 16:30

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO





NISA ALVES GUIMARÃES - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/09/2023

Data e Horário do Velório: 22/09/2023 - 08:00

Local do Velório: RUA SAO VICENTE,168 - IG.ASSEMB.DEUS

Data e Horário do Sepultamento: 22/09/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO





NM FRANCIELLE DE OLIVEIRA - anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





REINALDO DA SILVA ALVES - 47 anos - JATAIZINHO/PR

Falecimento em: 21/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





SANTINA GUIZANI ALVES - 85 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 21/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





TEREZINHA NEVES KASTELIC - 86 anos - B V DO PARAISO/PR

Falecimento em: 21/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ALBERTO AGABO ABRASCIO - 54 anos - ABATIA/PR

Falecimento em: 20/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE ABATIA

Situação:





CLARA PINTI DE CASTRO - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/09/2023

Data e Horário do Velório: 21/09/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 21/09/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO





CLOVIS DA SILVA CORDEIRO - 51 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 20/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





EDIMILSON FERNANDO DE CARVALHO - 42 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/09/2023

Data e Horário do Velório: 20/09/2023 - 16:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 21/09/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





GEDIEL CEZAR - 76 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 20/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBE

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE CAMBE

Situação:





JOAO SUEIRO - 83 anos - ASSAI/PR

Falecimento em: 20/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





LETICIA REIS VASCONCELLOS DE SOUZA - 54 anos - LONDRINA/

Falecimento em: 20/09/2023

Data e Horário do Velório: 20/09/2023 - 13:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 20/09/2023 - 19:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: SEPULTADO





LUIZ CARLOS FURLANETO - 68 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/09/2023

Data e Horário do Velório: 20/09/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 21/09/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: BIRIGUI- FUN. BOM PASTOR VAI LEVAR

Situação: SEPULTADO





MARCIO ERNESTO DOS SANTOS - 48 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/09/2023

Data e Horário do Velório: 21/09/2023 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 21/09/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





MARIA JOSE DE ANDRADE VIEIRA - 82 anos - SAO MARTINHO/RS

Falecimento em: 20/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





NAIR DE MOURA OLIVEIRA - 91 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/09/2023

Data e Horário do Velório: 21/09/2023 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 21/09/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





NELSON AGUIAR LUZ - 68 anos - JATAIZINHO/PR

Falecimento em: 20/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





WALDIR PEREIRA DOS SANTOS - 82 anos - PINHALAO/PR

Falecimento em: 20/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





WALDOMIRO FUZARO STRELLING - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/09/2023

Data e Horário do Velório: 20/09/2023 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 21/09/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO





CATHARINA DUIM LUCIANO - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/09/2023

Data e Horário do Velório: 19/09/2023 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 19/09/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





ERCINA BARBOSA DOS SANTOS - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/09/2023

Data e Horário do Velório: 19/09/2023 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 1 DO PARQUE OURO VERDE

Data e Horário do Sepultamento: 19/09/2023 - 16:30

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





GILMAR DE OLIVEIRA DA SILVA - 44 anos - TAMARANA/PR

Falecimento em: 19/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





HELENA MADEIRA DA SILVA - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OURINHOS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





JOSE VIEIRA DOS SANTOS - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/09/2023

Data e Horário do Velório: 19/09/2023 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 19/09/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





MANOEL EGIDIO DA SILVA - 82 anos - PRADO FERREIRA/PR

Falecimento em: 19/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARCOS PAULO PERCINATO - 48 anos - DOURADOS/MS

Falecimento em: 19/09/2023

Data e Horário do Velório: 19/09/2023 - 22:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 20/09/2023 - 12:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: SEPULTADO





MARIA DE JESUS LEIROS BONIFACIO - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/09/2023

Data e Horário do Velório: 19/09/2023 - 10:30

Local do Velório: CAPELA 2 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 19/09/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





MARIA JORGINA ADAMSZUKE - 84 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/09/2023

Data e Horário do Velório: 19/09/2023 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 20/09/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: SEPULTADO





NILTON CESAR RODRIGUES - 47 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/09/2023

Data e Horário do Velório: 19/09/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 19/09/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO