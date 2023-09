Agentes de endemias de Londrina recebem tablets em substituição ao papel

Os agentes de endemias que atuam na fiscalização de imóveis agora têm um aliado para otimizar o trabalho: a tecnologia. Os 180 servidores receberam, em cerimônia nesta quarta-feira (20), um tablet cada um. Os equipamentos foram fornecidos pela secretaria municipal de Saúde, a partir de um comodato com a CTD (Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento), em que a pasta vai repassar R$ 188 por mês por aparelho à empresa pública.





“São tablets de última geração, com conectividade à internet, em que terá todo o georreferenciamento da cidade para que possa substituir o trabalho manual que tinha que ser feito duplamente”, destacou o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado. Atualmente, os agentes fazem a anotação em papel, que é encaminhado à secretaria, onde servidores repassam as informações para o sistema on-line.

A partir de agora, o envio será direto e pela internet. “Com a transferência de informação em tempo real possibilita o melhor gerenciamento do processo de trabalho em relação às notificações de casos (de dengue) e em relação a eventuais epidemias. É um ganho grande para toda a equipe”, apontou.





A expectativa é que os agentes também conseguirão visitar mais locais, com economia de tempo. “Todo paciente com dengue gera uma notificação. Com o tablet, vai ser possível enviar para o agente para ele fazer o ‘bloqueio’ com maior eficiência”, comentou Nino Ribas, coordenador de Endemias. “Além de ser uma preocupação com o meio ambiente, já que vai economizar papel.”





O sistema que será utilizado no aparelho foi elaborado no âmbito da secretaria. Nesta quarta, os agentes de endemias passaram por treinamento e os equipamentos começarão a ser usados nesta quinta-feira (21). “O tablet ainda vai ajudar nos levantamentos pontuais, em pontos estratégicos, nas operações de inseticidas e no LIRAa (Levantamento Rápido de Índices para o Aedes aegypti)”, elencou Machado.





