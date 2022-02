Falecimentos dos dias 22 e 23 de fevereiro de 2022 em Londrina e região

Lista de falecimentos dos dias 22 e 23 de fevereiro em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h15.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





MARIA JOSE MAXIMIAMO DOS SANTOS - 65 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 23/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 23/02/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE ROLÂNDIA





Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

MARIA DORA DE ALMEIDA E LIMA - 74 anos - CAMBIRA

Falecimento em: 23/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





SEBASTIAO GERMANO CETRO - 77 anos - LONDRINA

Falecimento em: 22/02/2022

Início do Velório: 09H00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 23/02/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: A DEFINIR





ANTHONY RHAVI OTAN ALEIXO DE OLIVEIRA SILVA - 1 ano - CONSELHEIRO MAIRINCK

Falecimento em: 22/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





Continua depois da publicidade

DAMIAO DOS SANTOS JUNIOR - 39 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 22/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





APPARECIDA BAJOS CONRADO - 91 anos - LONDRINA

Falecimento em: 22/02/2022

Início do Velório: 09H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 23/02/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO





MARISA APARECIDA DA SILVA JARENKO - 44 anos - LONDRINA

Falecimento em: 22/02/2022

Início do Velório: 11H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 23/02/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





MAURICIO ANDRE SANTI - 53 anos - LONDRINA

Falecimento em: 22/02/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 23/02/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





GERALDO RAIMUNDO SOUZA - 74 anos - LONDRINA

Falecimento em: 22/02/2022

Início do Velório: 23H00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 23/02/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





GAEL LUCCA DIAS - 0 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 22/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: IBIPORÃ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





JORGE ROSSI - 82 anos - LONDRINA

Falecimento em: 22/02/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 23/02/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





NM - ISABELA GONÇALVES DA SILVA NEVES - 0 anos - LONDRINA

Falecimento em: 22/02/2022

Início do Velório: 09H00

Local do Velório: DIRETO SEM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 23/02/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





MILTON LOURENÇO - 85 anos - LONDRINA

Falecimento em: 22/02/2022

Início do Velório: 05H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 23/02/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





IRACEMA CAZAROTTI BATISTA - 85 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 22/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





JOSE RINOVATE DA SILVA - 71 anos - LONDRINA

Falecimento em: 22/02/2022

Início do Velório: 21H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 23/02/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





JURANDIR ANTONIO DOS SANTOS - 66 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 22/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





CLEMENCIA MARIA VICENTE - 77 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 22/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: MUNIC. DE CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento: 23/02/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





ELINA KAZUKO YOSHIDA MIYAZAKI - 70 anos - ASSAÍ

Falecimento em: 22/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





THAIS FERREIRA CAMPOS - 29 anos - LONDRINA

Falecimento em: 22/02/2022

Início do Velório: 16H00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO LERROVILLE

Data e Horário do Sepultamento: 23/02/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: DISTRITAL LERROVILLE