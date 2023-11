Lista de falecimentos dos dias 22 e 23 de novembro de 2023 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 8h desta quinta-feira (23).







ACIR ANTONIO MARIM - 67 anos - CORNELIO PROCOPIO/PR

Falecimento em: 22/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

ADEMAR UMBERTO BELLINI - 79 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 22/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAR COM ACOMP.CEMITERIO

Data e Horário do Sepultamento: 22/11/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: SEPULTADO





APARECIDO FERNANDES DA SILVA - 78 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 22/11/2023

Data e Horário do Velório: 23/11/2023 - 02:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 23/11/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





BOGDAN PAULO KISNER - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 22/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: APUCARANA

Situação: