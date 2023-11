Ministro de Portos e Aeroportos afirma que ILS para Aeroporto de Londrina é prioridade

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou, nesta quarta-feira (22), que a destinação de um ILS, o sistema de pouso por aparelhos, para o Aeroporto de Londrina é tratada como prioridade pela pasta, em Brasília. A afirmação ocorreu durante reunião do ministro com o secretário estadual de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex.





Costa Filho detalhou os trâmites do processo em Brasília. “Isso será uma prioridade nossa aqui no ministério. Já estamos dialogando com a SAC, com o secretário da Aviação Juliano Norman, para que, em carater emergencial, a gente possa ouvir o Decea para o quanto antes nós buscarmos uma solução e autorizar o ILS para que a gente possa operar o Aeroporto de Londrina, tendo em vista a importância que o aeroporto tem para o turismo, para o desenvolvimento econômico, para o turismo de negócios, que é crescente na região, e a gente poder avançar no desenvolvimento, não só de Londrina, mas do Estado do Paraná”.

