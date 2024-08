Falecimentos dos dias 25 e 26 de agosto de 2024 em Londrina e região

Lista de falecimentos dos dias 23 e 24 de agosto de 2024 em Londrina e região, divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h desta segunda-feira (26).







ISAIAS JOSE DE ALMEIDA - 69 anos - LONDRINA/PR

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Falecimento em: 26/08/2024

Data e Horário do Velório: 26/08/2024 - 09:00

Publicidade

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM MARACANÃ

Data e Horário do Sepultamento: 26/08/2024 - 16:00

Publicidade

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO

Publicidade





JOÃO LUIZ DE MACEDO - 58 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/08/2024

Publicidade

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SARANDI/PR

Publicidade

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE SARANDI

Publicidade

Situação:





VITORINA GOMES PEREIRA DOS SANTOS - 78 anos - GOIOERE/PR

Falecimento em: 26/08/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ADILIA DA SILVA BENTO PEREIRA - 99 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/08/2024

Data e Horário do Velório: 25/08/2024 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 25/08/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





APARECIDA RIBEIRO DA SILVA - 86 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/08/2024

Data e Horário do Velório: 26/08/2024 - 05:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 26/08/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





CAIO HENRIQUE BARCELOS - 17 anos - B V DO PARAISO/PR

Falecimento em: 25/08/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





CAROLINA ROCHA BARBOSA - 39 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/08/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO COM ACOMP. NO CEMITERIO

Data e Horário do Sepultamento: 26/08/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação:





CELSO JOSE BERALDI - 59 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/08/2024

Data e Horário do Velório: 26/08/2024 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 26/08/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO





DOMINGOS BISPO BARBOSA - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/08/2024

Data e Horário do Velório: 25/08/2024 - 13:00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 25/08/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





ELIETE DA CHAGA BALABEM - 83 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 25/08/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





EMANNUEL ANTONIO CARROZA - 3 anos - ANDIRA/PR

Falecimento em: 25/08/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





HELENA CITTA DAVANSO - 82 anos - CAMBE/

Falecimento em: 25/08/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





JAIME DE SOUSA - 91 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 25/08/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOSE MEDEIROS - 91 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/08/2024

Data e Horário do Velório: 26/08/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 26/08/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





LAZARO BENTO DA ROSA - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/08/2024

Data e Horário do Velório: 25/08/2024 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PADRE ANCHIETA

Data e Horário do Sepultamento: 25/08/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





LUCIANA TEODORO MACHADO - 53 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 25/08/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARIA DAS DORES DA SILVA - 92 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/08/2024

Data e Horário do Velório: 26/08/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 26/08/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





MARIA DE FATIMA PIRES - 70 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/08/2024

Data e Horário do Velório: 26/08/2024 - 08:00

Local do Velório: R. MATO GROSSO 806 - IG. PRESB.

Data e Horário do Sepultamento: 26/08/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO





MARIA INEZ ROSA DOS ANJOS - 64 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 25/08/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBE

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE CAMBE

Situação:





MARIO CESAR DE CARVALHO - 64 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/08/2024

Data e Horário do Velório: 25/08/2024 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 25/08/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situação: SEPULTADO





PEDRO FERMINO DA SILVA - 77 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 25/08/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





REGINALDO NASCIMENTO CARDOSO - 45 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/08/2024

Data e Horário do Velório: 25/08/2024 - 09:00

Local do Velório: MINISTERIO SAGRADAS MISSOES, RUA GERALDO F. DOS SANTOS, 20

Data e Horário do Sepultamento: 25/08/2024 - 14:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





ROBERTO PEREIRA DA SILVA - 67 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/08/2024

Data e Horário do Velório: 26/08/2024 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 26/08/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO





SILVERIO JOSE DA SILVA - 66 anos - STO ANT DA PLATINA/PR

Falecimento em: 25/08/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação: