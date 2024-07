Lista de falecimentos dos dias 26 a 28 de julho de 2024 em Londrina e região, divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9h deste domingo (28).







DANIEL GONÇALVES DA SILVA NETO - 57 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/07/2024

Data e Horário do Velório: 28/07/2024 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PADRE ANCHIETA

Data e Horário do Sepultamento: 28/07/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: PREPARANDO

EDNA MARIA TEOTONIO - 58 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 27/07/2024

Data e Horário do Velório: 27/07/2024 - 20:30

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 28/07/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





ELIANE AUGUSTA XAVIER AMARAL - 58 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/07/2024

Data e Horário do Velório: 27/07/2024 - 01:30

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 28/07/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





EUNICE FORTES DE CARVALHO - 85 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/07/2024

Data e Horário do Velório: 27/07/2024 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 27/07/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO





IVONE MANOEL BRAZ - 70 anos - JAITAZINHO/PR

Falecimento em: 27/07/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOSE DE ALMEIDA - 85 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/07/2024

Data e Horário do Velório: 28/07/2024 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 28/07/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





JOSE SEVERINO DE LIMA - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/07/2024

Data e Horário do Velório: 27/07/2024 - 16:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 27/07/2024 - 23:59

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





JULIA CASTILHO FERNANDES ARANTES - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/07/2024

Data e Horário do Velório: 28/07/2024 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PADRE ANCHIETA

Data e Horário do Sepultamento: 28/07/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: PREPARANDO





JUVENAL ALVES DOS SANTOS - 64 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/07/2024

Data e Horário do Velório: 28/07/2024 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 28/07/2024 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





MANOEL OSONAN DE OLIVEIRA - 79 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/07/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAR - SEM ACOMPANHAMENTO CEMITERIO

Data e Horário do Sepultamento: 28/07/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação:





MARCOS DE ANDRADE JUSTINO - 44 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 27/07/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARIA TEODOSIA DE OLIVEIRA CONDE - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/07/2024

Data e Horário do Velório: 27/07/2024 - 18:00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 28/07/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





NADIR BRAGA DE SOUZA - 91 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/07/2024

Data e Horário do Velório: 27/07/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 28/07/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situação: VELANDO





OSVALDO MANTOVANI - 86 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 27/07/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





REGINALDO CANDIDO - 44 anos - JARDIM ALEGRE/PR

Falecimento em: 27/07/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: JARDIM ALEGRE-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. JARDIM ALEGRE

Situação:





VANDERLAN SANTANA - 47 anos - SAO JOAO DO IVAI/PR

Falecimento em: 27/07/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





YVONE ANDRELLO PIERALISI - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/07/2024

Data e Horário do Velório: 27/07/2024 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 27/07/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





ADEMAR DE ASSIS DE FREITAS - 64 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 26/07/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ADÃO RODRIGUES GOMES - 82 anos - SERTANOPOLIS/PR

Falecimento em: 26/07/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SERTANOPOLIS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS

Situação:





AIDE DO NASCIMENTO MENEGUETTI - 70 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/07/2024

Data e Horário do Velório: 27/07/2024 - 02:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 27/07/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





AMILTON SANTOS DE OLIVEIRA - 63 anos - FIGUEIRA/PR

Falecimento em: 26/07/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





CATARINA MARIA DOS SANTOS GRACA - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/07/2024

Data e Horário do Velório: 27/07/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 27/07/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO





EDNA DE OLIVEIRA FERREIRA - 70 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/07/2024

Data e Horário do Velório: 27/07/2024 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 27/07/2024 - 14:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





ERICSON CESAR - 29 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/07/2024

Data e Horário do Velório: 27/07/2024 - 10:00

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 27/07/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





EROTIDES LOURDES DE OLIVEIRA - 70 anos - FLORESTOPOLIS/PR

Falecimento em: 26/07/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





EVA APARECIDA DE OLIVEIRA MORAIS - 59 anos - JABOTI/PR

Falecimento em: 26/07/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





FLORISEU DA SILVA MENDES - 60 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/07/2024

Data e Horário do Velório: 26/07/2024 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 27/07/2024 - 09:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO





HAMILTON DIAS BATISTA - 66 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/07/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: SANTO ANTONIO DA PLATINA

Situação:





HELENA GUAIA VIEIRA - 73 anos - ITAMBARACA/PR

Falecimento em: 26/07/2024

Data e Horário do Velório: 27/07/2024 - 14:00

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





IRINEU MOREIRA DE AZEVEDO - 75 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/07/2024

Data e Horário do Velório: 27/07/2024 - 01:00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO PAIQUERE

Data e Horário do Sepultamento: 27/07/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL PAIQUERÊ

Situação: SEPULTADO





ISRAEL MACHADO - 61 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/07/2024

Data e Horário do Velório: 26/07/2024 - 22:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 27/07/2024 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





JAIR APARECIDO LUIZ - 52 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/07/2024

Data e Horário do Velório: 27/07/2024 - 04:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 27/07/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





JANDIR VALTER DE CAMARGO - 61 anos - PRIMEIRO DE MAIO/PR

Falecimento em: 26/07/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: PRIMEIRO DE MAIO/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO

Situação:





JOSE AUGUSTO ALVES - 39 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/07/2024

Data e Horário do Velório: 27/07/2024 - 08:00

Local do Velório: RUA PINGO D´ÁGUA, 70 - JD. IDEAL

Data e Horário do Sepultamento: 28/07/2024 - 09:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





JOSE LUIZ DA CRUZ - 69 anos - ASSAI/PR

Falecimento em: 26/07/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ASSAI/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE ASSAI

Situação:





JOSE MARTINS TEIXEIRA - 86 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/07/2024

Data e Horário do Velório: 26/07/2024 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 27/07/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





LINDALVA BEZERRA DE SA - 96 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/07/2024

Data e Horário do Velório: 27/07/2024 - 06:00

Local do Velório: AV. MADRE LEONIA MILITO 575 - SANTUARIO EUCARISTICO

Data e Horário do Sepultamento: 27/07/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: SEPULTADO





LUIZ APARECIDO MARTINS - 60 anos - JATAIZINHO/PR

Falecimento em: 26/07/2024

Data e Horário do Velório: 27/07/2024 - 02:00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO WARTA

Data e Horário do Sepultamento: 27/07/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL WARTA

Situação: SEPULTADO





LUIZ CARLOS DA VEIGA - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/07/2024

Data e Horário do Velório: 28/07/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 28/07/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO





MARCIO RUAN DA SILVA - 43 anos - NOVA SANTA BÁRBARA/PR

Falecimento em: 26/07/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





MARIA APARECIDA MARQUES PEREIRA - 79 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/07/2024

Data e Horário do Velório: 27/07/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 27/07/2024 - 13:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





MARIA CELIA SGARIONI - 75 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/07/2024

Data e Horário do Velório: 27/07/2024 - 12:00

Local do Velório: DIRETO PARA CREMAÇÃO

Data e Horário do Sepultamento: 27/07/2024 - 09:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: SEPULTADO





MARILENE PARISI FERNANDES - 75 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/07/2024

Data e Horário do Velório: 26/07/2024 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 5 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 27/07/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





OSMAR DANSIGER - 64 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/07/2024

Data e Horário do Velório: 27/07/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 27/07/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





OZIER ALVES DE BARROS - 61 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/07/2024

Data e Horário do Velório: 27/07/2024 - 08:00

Local do Velório: 7ª IG. PRESBITERIANA - AV. SAUL ELKIND, FRENTE Nº 430

Data e Horário do Sepultamento: 27/07/2024 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





PEDRO LUIZ DOS SANTOS - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/07/2024

Data e Horário do Velório: 27/07/2024 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 27/07/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. CAMBE

Situação: SEPULTADO





REGINA APARECIDA BORTOLLUZI PELIZARO - 80 anos - SERTANOPOLIS/PR

Falecimento em: 26/07/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





RN DE RAELEM APARECIDA ALMEIDA BUENO - 0 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/07/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 26/07/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





ROGERIO RODRIGUES DE CARVALHO - 50 anos - SALTO DO ITARARE/PR

Falecimento em: 26/07/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





SANDRA MARI NOZAKI - 58 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/07/2024

Data e Horário do Velório: 26/07/2024 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 26/07/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





SARAH GUILHEM BELLIATO - 0 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/07/2024

Data e Horário do Velório: 26/07/2024 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 27/07/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





TERUKA TAKANO - 87 anos - LONDRINA/

Falecimento em: 26/07/2024

Data e Horário do Velório: 26/07/2024 - 23:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 27/07/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





VICENTINA DE FATIMA RIBEIRO - 61 anos - IBAITI/PR

Falecimento em: 26/07/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento: 26/07/2024 - 10:15

Local do Sepultamento:

Situação: SEPULTADO