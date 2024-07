Emanoel Gomes garante celeridade na análise das leis do Plano Diretor

O primeiro semestre da CML (Câmara Municipal de Londrina) foi marcado por temas complexos que pautaram os trabalhos dos técnicos e parlamentares londrinenses. A criação de três novos cargos, o julgamento da vereadora Mara Boca Aberta (sem partido) - que foi absolvida da acusação de quebra de decoro parlamentar - e o aumento salarial da GM (Guarda Municipal) foram alguns dos assuntos que movimentaram o Legislativo.







No total, foram protocolados 144 projetos no período, sendo que 107 são de autoria de vereadores e 37 foram encaminhados pelo Executivo. Entre as leis sancionadas no semestre, 78 são oriundas de PLs dos parlamentares e 30 dos textos enviados pelo prefeito Marcelo Belinati (PP). Foram 21 audiências públicas - muitas ligadas aos projetos do Plano Diretor -, 19 reuniões temáticas, 447 pedidos de informação e mais de quatro mil indicações.



O presidente da Câmara, vereador Emanoel Gomes (Republicanos), avalia que os trabalhos no primeiro semestre foram positivos, apesar de acreditar que sempre é possível "buscar aperfeiçoar e fazer mais". Ele entende que todos os projetos têm sua importância.







“Muitos têm uma relevância muito grande e outros são projetos mais simples, mas também têm sua relevância, são segmentos e são pessoas. É a sociedade que constrói e ajuda a construir Londrina que também é vista através desse projeto. São segmentos que precisam ser prestigiados e fortalecidos através desses PLs", pontua.

O parlamentar explica que a Câmara está adotando uma administração mais eficiente. "Quando nós assumimos a presidência da Casa, assumimos com essa visão de trazer para dentro do Legislativo uma visão de privado. Todas as nossas ações têm sido com esse objetivo”, sublinha.