Lista de falecimentos dos dias 26 e 27 de julho de 2023 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) atualizada às 8h.







ALFREDINA MARIA BATISTA - 90 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/07/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação:

Publicidade

Publicidade





MARIA ODETE MORETE DE BARROS - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/07/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: PARQUE DAS ALLAMANDAS - SALA A DEFINIR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação:





RACHEL OLIVEIRA SILVA ARAUJO - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/07/2023

Data e Horário do Velório: 27/07/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 27/07/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO

Publicidade





AILTON ESTELARI - 53 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/07/2023

Data e Horário do Velório: 26/07/2023 - 21:00

Local do Velório: RUA CAPELA 130- IGREJA CATOLICA JD SOL

Data e Horário do Sepultamento: 27/07/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: BANDEIRANTES

Situação: VELANDO





ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA - 66 anos - LONDIRNA/PR

Falecimento em: 26/07/2023

Data e Horário do Velório: 26/07/2023 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 26/07/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - 67 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/07/2023

Data e Horário do Velório: 26/07/2023 - 22:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 27/07/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO