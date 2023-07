Explosão na Cooperativa C.Vale deixa mortos e desaparecidos em Palotina

Segundo informações atualizadas às 19h52, seriam dois óbitos, duas vítimas gravemente feridas e nove desaparecidos no local





A explosão de um silo graneleiro da Cooperativa C.Vale, em Palotina, no Oeste do Estado, deixou mortos e feridos na tarde desta quinta-feira (26). Informações atualizadas às 19h52 pelo Corpo de Bombeiros apontam que duas pessoas morreram, duas se feriram gravemente e outras nove seguem desaparecidas.

Além das equipes do Corpo de Bombeiros do município, agentes de Toledo e Cascavel foram mobilizados no atendimento à ocorrência. De acordo com relatos da imprensa local, o estrondo pôde ser ouvido por toda a cidade.





O comandante do Corpo de Bombeiros de Cascavel, major Tiago Zajac, em nota encaminhada à imprensa, o atendimento no local começou por volta das 17h05, quando os Bombeiros foram acionados.

“Estão em atendimento no local 11 viaturas, 35 militares do Corpo de Bombeiros e também a equipe do canil do 4⁰ Grupamento de Bombeiros utilizando cães de busca e resgate na operação”, afirma o texto, pontuando que outras cinco viaturas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestam atendimento.





O Comando Geral do Corpo de Bombeiros do Paraná determinou o deslocamento de mais três equipes com cães da Capital e de outras unidades do interior para dar apoio à operação. “O foco das equipes no local é a busca pelas vítimas desaparecidas”.

