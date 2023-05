Lista de falecimentos dos dias 26 e 27 de maio de 2023 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9h15.







ANDRE LUIS GORLA JUNIOR - 8 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação:

HIROKO KUROZAWA NAGAYA - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/05/2023

Data e Horário do Velório: 27/05/2023 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 27/05/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: VELANDO





MARIA BERNADETE DE ANDRADE ARAUJO - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/05/2023

Data e Horário do Velório: 27/05/2023 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 27/05/2023 - 17:30

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: PREPARANDO





OSVALDO ESCHIEZARO - 79 anos - PRIMEIRO DE MAIO/PR

Falecimento em: 27/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ZENAIDE DE MELO PASCHOI - 78 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 27/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CAMBÉ

Situação:





ALDAIR APARECIDO DE SOUZA - 59 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/05/2023

Data e Horário do Velório: 27/05/2023 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 27/05/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





ANTONIO MITSUO SATO - 68 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/05/2023

Data e Horário do Velório: 27/05/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 27/05/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





BRAULIO ITIRO ISHII - 81 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 26/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA - 54 anos - PRESIDENTE PRUDENTE/PR

Falecimento em: 26/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: PRESIDENTE PRUDENTE

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





CLEUSA APARECIDA RECHI - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/05/2023

Data e Horário do Velório: 27/05/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 27/05/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





EDSON PAES CEZAR - 63 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/05/2023

Data e Horário do Velório: 27/05/2023 - 00:01

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 27/05/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





EDUARDO FIDELIS - 84 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/05/2023

Data e Horário do Velório: 26/05/2023 - 23:30

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 27/05/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





FIDELIS MARTINS DA FONSECA - 85 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/05/2023

Data e Horário do Velório: 26/05/2023 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 27/05/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





GERALDO MAGELA PIRES - 65 anos - CAFEARA/PR

Falecimento em: 26/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC DE CAFEARA

Situação:





JOAO DOMINGOS ALVES LIMA - 72 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 26/05/2023

Data e Horário do Velório: 27/05/2023 - 01:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 27/05/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





JOSE MILTON DA SILVA - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/05/2023

Data e Horário do Velório: 26/05/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 26/05/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situação: SEPULTADO





MARCOS ANTONIO CHEIRA - 58 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 26/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





MARIA CLARA RODRIGUES DE OLIVEIRA - 7 anos - SANTO ANTONIO DA PLATINA /PR

Falecimento em: 26/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SANTO ANTONIO DA PLATINA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARIA ROSA FERREIRA VIEIRA - 82 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 26/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBE

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARTA REIS DOS SANTOS - 42 anos - ASSAI/PR

Falecimento em: 26/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ASSAI

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MILTON APARECIDO CUSTODIO - 62 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/05/2023

Data e Horário do Velório: 26/05/2023 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 27/05/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





NM - ANA CAROLINA LEMOS RAMOS MANSUR DE OLIVEIRA - 0 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/05/2023

Data e Horário do Velório: 27/05/2023 - 14:00

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO NO CEMITÉRIO

Data e Horário do Sepultamento: 27/05/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





PEDRO DA SILVA - 55 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 26/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ROGERIO DE SOUZA - 51 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 26/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ROLANDIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ULISSES ALBINO MACHADO - 75 anos - ASSAI/PR

Falecimento em: 26/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





WASHINGTON LUIZ PAES - 61 anos - SANTA MARIANA/PR

Falecimento em: 26/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SANTA MARIANA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ZENEIDE RIBEIRO MARTINS - 65 anos - SAO JERONIMO DA SERRA/PR

Falecimento em: 26/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ANTONIO PEREIRA BORGES - 70 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/05/2023

Data e Horário do Velório: 26/05/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 26/05/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





ARNALDO GILBERTO ZANETTI - 72 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 25/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ROLANDIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ELVIRA MARTINS DE OLIVEIRA - 75 anos - URAI/PR

Falecimento em: 25/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





EVANDRO MIGUEL DE OLIVEIRA - 66 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM DESPEDIDA NO CEMITERIO

Data e Horário do Sepultamento: 25/05/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





JANUARIO ALVES CAPANEMA - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/05/2023

Data e Horário do Velório: 25/05/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 26/05/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





JOAO SANCHES - 93 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/05/2023

Data e Horário do Velório: 26/05/2023 - 01:30

Local do Velório: IGREJA CATOLICA NOSSA SENHORA DA LUZ RUA CAPELA S/N JD.SOL

Data e Horário do Sepultamento: 26/05/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





JOSE HONORIO DA SILVA - 39 anos - CAJAZEIRAS/PB

Falecimento em: 25/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAJAZEIRAS - PB

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOSIAS DOMINGUES DE ALMEIDA - 79 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/05/2023

Data e Horário do Velório: 26/05/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 26/05/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





MARCELA VITALINO VALERIO - 26 anos - PRADO FERREIRA/PR

Falecimento em: 25/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARCIA RODRIGUES ALVES ROCHA - 53 anos - JACAREZINHO /PR

Falecimento em: 25/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: JACAREZINHO

Situação:





MARIA APARECIDA PORFIRIO - 81 anos - JATAIZINHO/PR

Falecimento em: 25/05/2023

Data e Horário do Velório: 26/05/2023 - 12:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 26/05/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: SEPULTADO





MARIA DE FATIMA DA SILVA - 37 anos - SANTA CRUZ /PR

Falecimento em: 25/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SANTA CRUZ - PB

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARIA DE SOUZA FACIO - 86 anos - JATAIZINHO/PR

Falecimento em: 25/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: AV. ANTONIO BRANDAO DE OLIVEIRA, S/N - CENTRO - CAPELA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL

Situação:





MARIA ROSA MASSOLA - 68 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/05/2023

Data e Horário do Velório: 26/05/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 26/05/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





NT EMANUELLA GONÇALVES LIMA - 0 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 25/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ROLANDIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





OLGA DOS SANTOS OLERANOS - 81 anos - ASSAI/PR

Falecimento em: 25/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ROSANA APARECIDA SORPREZO - 53 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 25/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





SALVADOR VITORIO BENAGLIA - 62 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/05/2023

Data e Horário do Velório: 25/05/2023 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 26/05/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





SEBASTIÃO APARECIDO DE MELO - 75 anos - JAGUAPITA/PR

Falecimento em: 25/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





TATSUAKI YUYAMA - 83 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 25/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





THEREZA ROBLES CAMARGO - 90 anos - LUPIONOPOLIS/PR

Falecimento em: 25/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





VITOR ADELINO DALE VEDOVE - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/05/2023

Data e Horário do Velório: 26/05/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 26/05/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





YASMIN GABRIELLE FERREIRA PEREIRA DA SILVA - 0 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 25/05/2023 - 12:30

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO