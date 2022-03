Lista de falecimentos dos dias 28 de fevereiro e 1º de março de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) atualizada às 8h19.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





ANGELINA SILVESTRE DE JESUS - 79 anos - LONDRINA

Falecimento em: 01/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

LIDIA PEREIRA - 73 anos - LONDRINA

Falecimento em: 01/03/2022

Início do Velório: 10H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 01/03/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





JOSE CARLOS FERREIRA - 56 anos - PITANGUEIRAS

Falecimento em: 01/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





LEONOR NASCIMBENI PINTO - 88 anos - LONDRINA

Falecimento em: 28/02/2022

Início do Velório: 10H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 01/03/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS





Continua depois da publicidade

JESUINA MACHADO - 78 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 28/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





BENEDITO PEREIRA DA SILVA - 76 anos - LONDRINA

Falecimento em: 28/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 01/03/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





IDA LUCIA COCCO BIZELLO - 73 anos - LONDRINA

Falecimento em: 28/02/2022

Início do Velório: 09H00

Local do Velório: MOSTEIRO NS DE GUADALUPE-R CELESTINA B CAVALLIN 670

Data e Horário do Sepultamento: 01/03/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: MOSTEIRO NS DE GUADALUPE





ANA JAKUBOWSKI - 71 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 28/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





MARIA DOS SANTOS SILVA - 83 anos - ALTÔNIA

Falecimento em: 28/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





MARIA DO CARMO JORGE - 58 anos - BELA VISTA DO PARAÍSO

Falecimento em: 28/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





APARECIDA GALDINO DE OLIVEIRA DOS SANTOS - 63 anos - JACAREZINHO

Falecimento em: 28/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





MAIRA DO SOCORRO MANFRE - 16 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 28/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





CARLOS ALBERTO MENDES - 54 anos - LONDRINA

Falecimento em: 28/02/2022

Início do Velório: 23H00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 01/03/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





MIRIAM RIBEIRO DAMASCENO TOSTA - 51 anos - LONDRINA

Falecimento em: 28/02/2022

Início do Velório: 21H00

Local do Velório: IG. CRISTÃ PRIMITIVA - R. JURACI CAMARGO FIGUEIREDO, 102

Data e Horário do Sepultamento: 01/03/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





WILSON JOSE DOS SANTOS - 69 anos - LONDRINA

Falecimento em: 28/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





JUREMA FURTADO - 75 anos - LONDRINA

Falecimento em: 28/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. DE CANDELÁRIA-RS





LAERTE FIALHO - 76 anos - LONDRINA

Falecimento em: 28/02/2022

Início do Velório: 11H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 01/03/2022 - 16H30

Local do Sepultamento: ECOLÓGICO CREMATORIUM LONDRINA





IRENE LEITE DE OLIVEIRA - 92 anos - LONDRINA

Falecimento em: 28/02/2022

Início do Velório: 18H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 01/03/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





DORIVAL DIAS CAETANO - 70 anos - LONDRINA

Falecimento em: 28/02/2022

Início do Velório: 18H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 01/03/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: SERTANOPOLIS





ANTONIA MULLER DA SILVA - 77 anos - LONDRINA

Falecimento em: 28/02/2022

Início do Velório: 20H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 01/03/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





LUZIA VIEIRA DE SOUZA - 43 anos - CALIFÓRNIA

Falecimento em: 28/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





FLORIVALDO FRANCISCO NUNES - 55 anos - LONDRINA

Falecimento em: 28/02/2022

Início do Velório: 12H00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 01/03/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





ZELIA MARIA HORTA GARCIA DE MIRANDA - 47 anos - CORNÉLIO PROCÓPIO

Falecimento em: 28/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento: