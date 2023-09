Lista de falecimentos dos dias 28 e 29 de setembro de 2023 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 8h desta sexta-feira (29).







MATHEUS PEIXOTO DE ARAUJO - 0 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 29/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: A DEFINIR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Situação:

ADONIZA BARROS DOS SANTOS ROCHA - 86 anos - PORECATU/PR

Falecimento em: 28/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ARNALDO FIALO RODRIGUES - 59 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/09/2023

Data e Horário do Velório: 28/09/2023 - 16:00

Local do Velório: (IGREJA)R:ADELINA MIOLA LOPES 290.JD SANTA FÉ.

Data e Horário do Sepultamento: 29/09/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: ECOLÓGICO CREMATORIUM LONDRINA

Situação: VELANDO

AYLLA MARIA DOS SANTOS MACHADO GUEDES - 0 anos - NOVA AMERICA DA COLINA/PR

Falecimento em: 28/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





CARLOS MARKS - 89 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/09/2023

Data e Horário do Velório: 29/09/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 29/09/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO

DILMA DAS NEVES RAMOS - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/09/2023

Data e Horário do Velório: 28/09/2023 - 20:00

Local do Velório: (IGREJA) RUA MANGABA, 825. JD INTERLAGOS

Data e Horário do Sepultamento: 29/09/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





EDNA APARECIDA VIOLADA AGUIAR MATTOS - 74 anos - APUCARANA/PR

Falecimento em: 28/09/2023

Data e Horário do Velório: 28/09/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 29/09/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





FRANCISCO PATRICIO DOS SANTOS - 78 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/09/2023

Data e Horário do Velório: 28/09/2023 - 16:30

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 29/09/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





GERALDO FERREIRA MAIA - 49 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação: