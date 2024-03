Lista de falecimentos dos dias 29 de fevereiro e 1º de março de 2024 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 8h desta sexta-feira (1º).







REINALDO BENTO - 60 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/03/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





ADEMAR APARECIDO VIEIRA - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 29/02/2024

Data e Horário do Velório: 29/02/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 01/03/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





ANA DA LUZ SETNI - 57 anos - NOVA AMERICA DA COLINA/PR

Falecimento em: 29/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

Publicidade





ANISIO MENCK - 80 anos - BELA VISTA DO PARAISO/PR

Falecimento em: 29/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ANTONIO ARISTEU PEREIRA - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 29/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ANTONIO FRANCISCO PINTO - 85 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 29/02/2024

Data e Horário do Velório: 01/03/2024 - 07:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 01/03/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO