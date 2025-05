Falecimentos dos dias 29 e 30 de janeiro de 2025 em Londrina e região

Vereadora de Londrina pode herdar vaga de Gleisi Hoffmann na Câmara Federal

A vereadora Lenir de Assis (PT) pode deixar a Câmara Municipal de Londrina e herdar a vaga de deputada federal pelo Paraná no lugar de Gleisi Hoffmann, presidente do Partido dos Trabalhadores, que é cotada para assumir um ministério no governo federal.