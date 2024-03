Lista de falecimentos dos dias 29 e 30 de março de 2024 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 9h deste sábado (30).







IVONETE APARECIDA ROSA DA SILVA - 59 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 30/03/2024

Data e Horário do Velório: 30/03/2024 - 05:30

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 30/03/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL IRERÊ

Situação: VELANDO

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





ZACARIAS DE ARAUJO - 59 anos - CENTENARIO DO SUL/PR

Falecimento em: 30/03/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação: