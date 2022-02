Falecimentos dos dias 3 e 4 de fevereiro de 2022 em Londrina e região

Lista de falecimentos dos dias 3 e 4 de fevereiro em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 07h38.



PAULO IPOJUCA DA SILVA - 89 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 04/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





CLELIO MOREIRA FELIX - 67 anos - LONDRINA

Falecimento em: 04/02/2022

Início do Velório: 10H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 04/02/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





MARIA DE LOURDES FRANCIOLI ANTONIO - 74 anos - SERTANÓPOLIS

Falecimento em: 04/02/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE SERTANÓPOLIS





ILTON FRANCISCO DA SILVA - 61 anos - FLORESTÓPOLIS

Falecimento em: 03/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





HIROMITI NOGIRI - 84 anos - LONDRINA

Falecimento em: 03/02/2022

Início do Velório: 07H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 04/02/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





CONCEIÇAO BATISTA DE MENJON - 70 anos - LONDRINA

Falecimento em: 03/02/2022

Início do Velório: 17H00

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 04/02/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





ESPEDITO FELIX FERNANDES - 77 anos - LONDRINA

Falecimento em: 03/02/2022

Início do Velório: 04H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 04/02/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





ISRAEL MARIANO BRUSCHI - 66 anos - LONDRINA

Falecimento em: 03/02/2022

Início do Velório: 07H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 04/02/2022 - 13H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





ALVANI PEREIRA NEVES - 72 anos - LONDRINA

Falecimento em: 03/02/2022

Início do Velório: 10H00

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 04/02/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





VALDOMIRO COSTA DE SOUZA - 85 anos - LONDRINA

Falecimento em: 03/02/2022

Início do Velório: 09H00

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 04/02/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE







ANTONIO ZANIN - 87 anos - IBAITI

Falecimento em: 03/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: MUNICÍPIO DE IBAITI

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE IBAITI









LINDAMIR DA APARECIDA PONTES KINDZIERSKI - 61 anos - CÂNDIDO DE ABREU

Falecimento em: 03/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: MUNICÍPIO DE CÂNDIDO DE ABREU

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICÍPIO DE CÂNDIDO DE ABREU