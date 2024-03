Lista de falecimentos dos dias 3 e 4 de março de 2024 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 8h desta segunda-feira (4).







JACY LEITE GUERINI - 79 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/03/2024

Data e Horário do Velório: 04/03/2024 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 05/03/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO

ODAIR MONTEIRO - 86 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/03/2024

Data e Horário do Velório: 04/03/2024 - 09:00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 04/03/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO





ANDRELINA MAURICIO DO PRADO SOUZA - 79 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/03/2024

Data e Horário do Velório: 04/03/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 04/03/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO

ANTONIA MESQUITA DA COSTA BRANDAO - 91 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/03/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





APARECIDA CECILIA CAMARGO MAJEWSKI - 77 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 03/03/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





APARECIDA DARE REMONTE - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/03/2024

Data e Horário do Velório: 03/03/2024 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 03/03/2024 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





ELENA MARQUES DA SILVA - 73 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 03/03/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ELIAS PINHEIRO DE SOUZA - anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/03/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ELOIZA DA FONSECA SILVA - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/03/2024

Data e Horário do Velório: 03/03/2024 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 04/03/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





EMILLLY GABRIELI LICURGO DE SOUZA - 16 anos - LUPIONOPOLIS/PR

Falecimento em: 03/03/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: LUPIONOPOLIS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ERNESTINA EUGENIO SANTIN - 98 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/03/2024

Data e Horário do Velório: 03/03/2024 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PADRE ANCHIETA

Data e Horário do Sepultamento: 03/03/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





GERALDO GREGORIO MATIAS - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/03/2024

Data e Horário do Velório: 03/03/2024 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 04/03/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO





JOSE VALDEMIR DOS SANTOS - 84 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/03/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAR COM ACOMP.CEMITERIO

Data e Horário do Sepultamento: 04/03/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação:





MARIA TEREZA TIBURCIO DOS SANTOS - 89 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/03/2024

Data e Horário do Velório: 03/03/2024 - 11:00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 03/03/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





MIGUEL ANGELO CONCATO - 29 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/03/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





OFELIA CAVALARI DE BARCELLO - 93 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 03/03/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





PAULO SERGIO MATOSO - 55 anos - SERTANOPOLIS/PR

Falecimento em: 03/03/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ROSANGELA SANGY - 47 anos - BORRAZOPOLIS/PR

Falecimento em: 03/03/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





SIDINEIA GALVAO DOS SANTOS - 52 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/03/2024

Data e Horário do Velório: 03/03/2024 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 03/03/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





VIRGINIA PREVIATI LOPES - 97 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/03/2024

Data e Horário do Velório: 03/03/2024 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 04/03/2024 - 09:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: PREPARANDO





WLADIMIR PEREIRA DOS SANTOS - 67 anos - CENTENARIO DO SUL/PR

Falecimento em: 03/03/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação: